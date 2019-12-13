新莊、五股、八里區土地現值下跌 整開區地價仍漲

新北市公告土地現值及公告地價今（13）日出爐，全市8,923個地價區段，2020年度公告土地現值總額較2019年上漲0.05%，公告地價則較2018年上漲1.12%。其中，以新莊、五股、八里區公告土地現值下跌較明顯，但該三區的整開區公告地價，仍考量稅賦平穩而維持調漲。

新北市2020年度公告土地現值及公告地價作業經新北市地價及標準地價評議委員會評議完畢，不過目前僅公告區段土地，新北市內各宗土地之公告土地現值及公告地價尚在計算中，預計在明年1月1日公告每筆土地資料。

2020年公告土地現值作業期間為去年9月2日至今年9月1日，新北市政府地政局表示，受國內整體經濟情勢平穩，加上重大公共建設推動，以及部分地區新成屋交屋挹注影響，買賣移轉案件量略有增加，不過，因整體不動產市場仍處盤整格局，成交價格並無明顯波動，致整體地價與去年相較呈現平穩趨勢。

分析各行政區波動方面，因金山重劃區開發完成，淡水受淡海輕軌等重大建設利多影響，帶動市場成交行情，金山及淡水區2020年公告土地現值分別上漲1.88、1.57%。

樹林及三峽區則受規劃及興建中的捷運新北樹林線、三鶯線影響，加上台北大學特定區及周邊地區，整體交通便利性及區域生活機能提升，分別上漲1.11%、1.25%。

至於新莊及五股區，主要受副都心及洲子洋重劃區推案量大，市場供需調整，成交價格向下修正所拖累，致公告土地現值下跌；而八里區也因台北港特定區人口、廠商尚未完全進駐，連帶影響區域市場行情。

整體而言，2020年公告土地現值以新莊、五股、八里區受市場修正，分別下跌0.96%、0.97%、3.64%較為明顯，其他各行政區大致呈現持平趨勢。

至於二年調整一次的公告地價，新北市表示，考量整體社會經濟情勢、民眾稅捐負擔及各區段間成數均衡，2020年公告地價統計約19%區段呈現上漲、25%區段呈現下跌、56%區段呈現持平情形。

其中，部分整體開發區如新莊、五股、八里，雖公告土地現值下跌，但公告地價仍分別調漲3.95%、3.35%及5.74%較多。

新北市地政局說明，由於公告土地現值和公告地價用途不同，前者為「買賣移轉」的課稅依據，反映市場變動；後者則是「持有者」的地價稅的課稅基礎。