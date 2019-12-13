親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

不是烏龍！張綱維署名發文昨天申請遠航停飛

新莊、五股、八里區土地現值下跌 整開區地價仍漲

2019-12-13 18:39經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

新北市公告土地現值及公告地價今（13）日出爐，全市8,923個地價區段，2020年度公告土地現值總額較2019年上漲0.05%，公告地價則較2018年上漲1.12%。其中，以新莊、五股、八里區公告土地現值下跌較明顯，但該三區的整開區公告地價，仍考量稅賦平穩而維持調漲。

新北市2020年度公告土地現值及公告地價作業經新北市地價及標準地價評議委員會評議完畢，不過目前僅公告區段土地，新北市內各宗土地之公告土地現值及公告地價尚在計算中，預計在明年1月1日公告每筆土地資料。

2020年公告土地現值作業期間為去年9月2日至今年9月1日，新北市政府地政局表示，受國內整體經濟情勢平穩，加上重大公共建設推動，以及部分地區新成屋交屋挹注影響，買賣移轉案件量略有增加，不過，因整體不動產市場仍處盤整格局，成交價格並無明顯波動，致整體地價與去年相較呈現平穩趨勢。

分析各行政區波動方面，因金山重劃區開發完成，淡水受淡海輕軌等重大建設利多影響，帶動市場成交行情，金山及淡水區2020年公告土地現值分別上漲1.88、1.57%。

樹林及三峽區則受規劃及興建中的捷運新北樹林線、三鶯線影響，加上台北大學特定區及周邊地區，整體交通便利性及區域生活機能提升，分別上漲1.11%、1.25%。

至於新莊及五股區，主要受副都心及洲子洋重劃區推案量大，市場供需調整，成交價格向下修正所拖累，致公告土地現值下跌；而八里區也因台北港特定區人口、廠商尚未完全進駐，連帶影響區域市場行情。

整體而言，2020年公告土地現值以新莊、五股、八里區受市場修正，分別下跌0.96%、0.97%、3.64%較為明顯，其他各行政區大致呈現持平趨勢。

至於二年調整一次的公告地價，新北市表示，考量整體社會經濟情勢、民眾稅捐負擔及各區段間成數均衡，2020年公告地價統計約19%區段呈現上漲、25%區段呈現下跌、56%區段呈現持平情形。

其中，部分整體開發區如新莊、五股、八里，雖公告土地現值下跌，但公告地價仍分別調漲3.95%、3.35%及5.74%較多。

新北市地政局說明，由於公告土地現值和公告地價用途不同，前者為「買賣移轉」的課稅依據，反映市場變動；後者則是「持有者」的地價稅的課稅基礎。

因此，即便新莊、五股、八里區的公告土地現值下跌，但該三區的整開區歷年累積市價漲幅明顯，因此，公告地價仍以逐年反應的方式呈現上漲。

新北市公告土地現值及公告地價今（13）日出爐，全市8,923個地價區段，2020...
新北市公告土地現值及公告地價今（13）日出爐，全市8,923個地價區段，2020年度公告土地現值總額較2019年上漲0.05%，公告地價則較2018年上漲1.12%。其中，以新莊、五股、八里區公告土地現值下跌較明顯，但該三區的整開區公告地價，仍考量稅賦平穩而維持調漲。圖／新北市提供
分享

八里重劃區

延伸閱讀

詐騙車手取贓從土城一路取款到新莊 埋伏警逮個...

2020年公告土地現值、地價出爐 新北市地王...

土地處分利益Q4入帳 夆典全年拚轉盈

因應環狀線轉乘 新北市首條公車專用道來了！

相關新聞

土地處分利益Q4入帳 夆典全年拚轉盈

2019-12-13 14:41

松果：雙12購物節撿便宜 消費者習慣建立

2019-12-13 14:41

松果雙12報捷 交易額年增1.1倍

2019-12-13 14:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

貼心幫乘客消水腫！星宇機上竟有「蔡依珊紅豆水」

2019-12-13 14:23

影／遠航危機星宇避談 推米其林一星搭配蜷尾家冰品

2019-12-13 14:09

米其林一星、胡同燒肉飛上天！星宇「機上餐首曝光」

2019-12-13 12:55

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

星宇航空同知名餐廳合作 發表豪華飛機餐

2019-12-13 11:56

米其林一星主廚掌廚 星宇商務艙供越式肉派加餐酒

2019-12-13 11:52

根基營造取得優先簽約權 桃園會展中心設計亮相

2019-12-13 11:18

胡同燒肉、蜷尾家冰品上飛機 星宇航空餐點曝光

2019-12-13 11:10

全球散熱風扇王告白：我與腦麻兒的20年約定

2019-12-13 09:36

老字號乖乖易主 神秘買家原來看上的是這個

2019-12-13 09:13

星宇航空 獲TheDesignAir評選2019最佳航空新制服

2019-12-13 08:33

亞洲採購交流平台 成形

2019-12-13 02:42

經部設傳產園區 力挺業者

2019-12-13 02:42

國際扣件展 明年規模創高

2019-12-13 02:42

名人書房／SAS台灣總座陳愷新：AI時代必備三策略

2019-12-13 02:12

趨勢觀察／企業創新 發展第二曲線

2019-12-13 02:12

創新思維／打造有智慧的社會城市

2019-12-13 02:12

品牌大觀／能見度高銷售未必有利

2019-12-13 02:12

世華搶春節送禮商機

2019-12-13 02:06

遠東SOGO挺在地小農

2019-12-13 02:06

風電躉購費率 業者喊別降

2019-12-13 01:50

金鑛明年2月更名 打造新通路品牌

2019-12-13 01:33

寶佳加碼持股 東元：營運穩不擔心

2019-12-13 00:15

中華電推智慧農業管理

2019-12-12 23:50

公營事業改善空汙 見成效

2019-12-12 23:26

中鋼砸70億建節能鋼廠

2019-12-12 23:18

高市今年空汙創新低 空汙費減收11%

2019-12-12 23:18

星宇航空1月23日首航 時刻表出爐了

2019-12-12 20:11

淘寶台灣「雙12」今晚再加碼 3C家電最搶手

2019-12-12 20:03

高雄市這家小七 無人看管！

2019-12-12 13:55

台灣168／前十月捷運收入上揚2.4％

2019-12-08 00:41

經濟投資展望論壇 12日登場

2019-12-08 00:20

看好買氣 潤泰新推四大住宅案

2019-12-07 02:25

潤泰新轉彎 搶搭商辦熱

2019-12-07 02:25

高績效教練／創新思維 迎接未來產業

2019-12-06 03:17
看更多

熱門文章

神仙也難救！遠航停飛的五個關鍵因素

2019-12-12 20:15

影／「遠航沒有要關」張綱維指十億資金將到位

2019-12-13 11:21

解析遠航財務危機：張綱維財務槓桿玩太大

2019-12-12 20:47

獨／甩掉賠錢遠航 地勤代理將成立新公司

2019-12-13 00:33

遠航董座張綱維稱下午要復飛 民航局已發公文要廢止營運許可

2019-12-13 12:38

中火14日起不能使用生煤！ 台電：全台供電都將受衝擊

2019-12-13 11:49

胡同燒肉、蜷尾家冰品上飛機 星宇航空餐點曝光

2019-12-13 11:10

曾是身價百億地產大亨 張綱維栽在遠航這架飛機上？

2019-12-13 10:02

獨／遠航信託半數「搬走」 誰在喬事公文全揭露

2019-12-13 17:39

星宇航空 獲TheDesignAir評選2019最佳航空新制服

2019-12-13 08:33

整理包／遠東航空急復飛恐成空！成立一甲子為何飛不出「亂流」

2019-12-13 12:54

直播／張綱維：沒要關掉遠航 盼能繼續營運

2019-12-12 23:54

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

影／遠航最後航班回台 所有工作人員與飛機合拍畢業照

2019-12-13 00:32

日圓重現0.27字頭！換5萬差4,000 台銀網站塞爆

2019-12-13 12:10

是誰縱容張綱維？黃國昌：他將錢一直往外搬

2019-12-13 12:03

日月光集團砸137億 發動跨國併購

2019-12-13 01:32

遠航停飛 星宇：目標不同不會接收遠航航線

2019-12-13 10:22

燦坤董座、財務長相繼辭職 發生了什麼事？

2019-12-12 20:38

遠東航空最後航班 工作人員合影

2019-12-12 23:09

遠航董座張綱維：沒有要關掉公司 三組投資人洽談中

2019-12-13 11:33

遠航無預警停飛…500旅客滯留海外 千名員工遭資遣

2019-12-13 00:20

內外交迫 遠航苦撐10年難逃熄燈

2019-12-13 00:22

星宇航空1月23日首航 時刻表出爐了

2019-12-12 20:11

張綱維「遺書」很傑出 網：關機10小時就有10億注入

2019-12-13 14:42

影／遠航無預警停飛 退票民眾擠爆松機櫃檯

2019-12-12 19:51

經過一晚資金十億將到位？網：張綱維是中樂透嗎？

2019-12-13 15:18

明泰砸48億 要買仲琦60%股權

2019-12-13 00:40

遠航事件宛如肥皂劇…張綱維：我有想死的勇氣 還好老天有保佑

2019-12-13 15:06

不是烏龍 張綱維署名發文昨天申請遠航停飛

2019-12-13 18:11

金門人嘆遠航二度停飛 感謝開啟民航新紀元

2019-12-12 22:16

【重磅快評】不理會盧秀燕訊號 中火給足蔡英文難堪

2019-12-13 17:33

金鑛咖啡新老闆現身 明年更名未來開放加盟

2019-12-12 19:51

國籍航空又折翼 航空界人士分析五原因

2019-12-12 23:56

根基營造取得優先簽約權 桃園會展中心設計亮相

2019-12-13 11:18

黃國昌：張綱維找交通部喬 消費者信託專戶拿回一半

2019-12-13 10:42

遠航董座張綱維 賭性堅強、出手大膽

2019-12-12 23:57

張綱維盼復飛 民航局：廢止許可公文已送遠航

2019-12-13 11:59

米其林一星、胡同燒肉飛上天！星宇「機上餐首曝光」

2019-12-13 12:55

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top