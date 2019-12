2019綠色生活創意設計大賽 冠軍出爐

由中油與台灣Panasonic集團共同主辦的第五屆「綠色生活創意設計大賽」,今(13)日在中油大樓舉行決賽及頒獎典禮。頒獎典禮由中油董事長歐嘉瑞以及台灣Panasonic集團總經理林淵傳蒞臨主持,給予來自全國各地入圍決賽的青年學子們鼓勵。

最終三組別的評審結果分別由明志科技大學工業設計系的作品「ECO TUBE 隨身棉條導管」、大葉大學工業設計系的作品「BOBBIE桌上型香爐空氣清淨機」、成功大學都市計劃系的作品「模組劃時代Fit out your energy. Fit in your life」勇奪各組金獎,成為此次比賽最大贏家。本屆特殊榮譽獎項,分別由中原大學獲得年度最佳學校獎及李鎧朮老師獲得最佳指導老師獎。

歐嘉瑞指出,透過本次競賽過程,大幅提升大專院校學生對綠能加油站的概念認知,並讚賞今年決賽隊伍提出許多未來綠能加油站的創新設計,各組隊伍卯足全力,充分展現青年學子們的最佳創意和巧思,期盼藉由本次活動舉辦,能為台灣永續綠生活創造更美好願景。

林淵傳表示,集團為善盡企業社會責任,自2015年起持續辦理綠色生活創意設計競賽,提供學子們激發創意和實踐的機會,在台深耕推廣人才養成培育。繼去年邀請台灣中油股份有限公司擴大辦理,造成廣大迴響後,今年再次攜手合辦,學生們報名參賽情形比往年更為踴躍。未來台灣Panasonic集團將持續辦理本活動,期冀厚植學子們綠色生活理念,並激發更多關於綠色產品設計與應用的創意,共同引領台灣持續發展與進步。