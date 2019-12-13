全國電開賣 瑞士LAURASTAR頂級高壓熨燙系統

全國電子重視消費者需求及體驗，更積極拓展3C家電商品及服務內涵，攜手供應商夥伴恆隆行共同舉辦「瑞士LAURASTAR頂級高壓熨燙系統發表會」，將世界頂級的熨燙解決方案分享給台灣消費者。

全國電子並宣布，即日起消費者可以到全國電子Digital City和平店，親自感受LAURASTAR頂級高壓熨燙系統的高壓蒸汽，12月31日前完成預購還可獲得限量防水垢濾芯三入組或落地型燙板等多重好禮。

LAURASTAR頂級高壓熨燙系統12月12日起正式於全台全國電子320家門市及線上購物平台同步開放預購。

恆隆行董事長陳政鴻表示，引進LAURASTAR是因為驚艷於這個產品本身所帶來的效果，目前消費者在熨燙衣物上依舊有痛點未被滿足；而LAURASTAR傑出產品設計，將可以帶來熨燙時很棒的經驗與感受。

全國電強調，全台擁有320家門市，完整的服務網絡，能更快速且有效率的將LAURASTAR頂級高壓熨燙系統分享給全台消費者，幫助消費者解決熨燙衣物痛點。