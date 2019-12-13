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2020年公告土地現值、地價出爐 新北市地王11度蟬聯

2019-12-13 16:14經濟日報 記者林于蘅／即時報導

新北市2020年度公告土地現值及公告地價作業經新北市地價及標準地價評議委員會評議完畢，預計於2020年1月1日如期公告。經新北市政府地政局統計結果，全市8,923個地價區段2020年度公告土地現值總額較2019年上漲0.05%，公告地價則較2018年上漲1.12%。

新北市政府地政局表示，2020年公告土地現值作業期間為2018年9月2日至2019年9月1日，受國內整體經濟情勢平穩，加上持續推動重大公共建設，以及部分地區新成屋交屋挹注影響，買賣移轉案件量略有增加，惟因整體不動產市場仍處盤整格局，成交價格並無明顯波動，致整體地價與去年相較呈現平穩趨勢。

分析各行政區波動方面，因金山重劃區開發完成，淡水受淡海輕軌綠山線通車及藍海線第一期工程等重大建設利多影響，帶動市場成交行情，金山及淡水區2020年公告土地現值分別上漲1.88、1.57%。

樹林及三峽區則受規劃及興建中的捷運新北樹林線、三鶯線影響，加上台北大學特定區及週邊地區，整體交通便利性及區域生活機能更加完整，分別上漲1.11%、1.25%。

至於新莊及五股區的公告土地現值下跌，主要受副都心及洲子洋重劃區推案價格向下修正影響；八里區則因台北港特定區人口、廠商尚未完全進駐，連帶影響區域市場行情，新莊、五股、八里區2020年公告土地現值分別下跌0.96%、0.97%、3.64%較為明顯，其他各行政區大致呈現持平趨勢。

新北市地政局說明，公告地價已改為二年調整一次，2020年考量整體社會經濟情勢、民眾稅捐負擔及各區段間成數均衡，2020年公告地價統計約19%區段呈現上漲、25%區段呈現下跌、56%區段呈現持平情形。

其中，部分整體開發區雖歷年累積市價漲幅明顯，但考量稅賦平穩，故公告地價係採逐步反映，致其佔公告土地現值成數仍低於全市平均，為衡平各區段間之成數並兼顧稅負公平性，本期公告地價仍呈現上漲。

不過，新北市指出，經統計新北市市適用自用住宅及第一級稅率的家戶高達98.5%，依地價稅試算結果平均每戶將分別增加14元及30元稅額，故本次地價調整對多數民眾影響不大。

值得注意的是，2020年度新北市地王，由坐落於板橋區新府路與縣民大道交叉口，板信商業銀行雙子星總部大樓所在地連續第11度蟬聯，明年公告土地現值為每平方公尺71萬元，換算每坪約235萬元，較2019年下跌0.56%；2020年公告地價每平方公尺14萬2,000元，換算每坪約47萬元，與2018年相較下跌2.07%。

至於最低價土地為烏來區西羅岸、信賢、哪哮、屯鹿、羅培、福山段之保安保護區，109年公告土地現值及公告地價分別為每平方公尺160元、32元，與前一期相較分別持平、下跌5.88%。

重劃區

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