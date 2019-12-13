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桃園機場服務再升級 第一航廈建置行李自動分揀系統

2019-12-13 15:46經濟日報 記者楊文琪／即時報導

桃園機場公司持續提昇服務品質，優化旅客航廈體驗，同時改善第一航廈地下行李處理場地勤人員工作環境，成功突破高度空間限制，全新建置了行李自動分揀系統（BHS），不但分揀準確率可達99.5%，處理效率也倍增，有效因應尖峰時間大量託運行李處理需求，並新增了484件早到行李暫存空間方便旅客市區預辦登機，期能打造更有效率、更環保的綠色機場。

桃園機場第一航廈啟用至今已40年，先前的擴建改善了航廈外觀及入、出境大廳的空間與景觀，但管制區地下行李處理場的空間無法擴增，且受限於40多年前的設計與空間、高度，一直無法建置行李自動分揀系統，致過去在報到尖峰時刻，地勤人員須在數量有限且堆滿不同航班行李的轉盤旁，以人工掃條碼方式，一件件的慢慢分揀行李，不但耗時費力且容易出錯，造成旅客的抱怨。

為打造智慧機場並改善作業環境，機場公司與協力廠商團隊積極克服困難，花兩年時間遷移處理場內百餘條電力、用水設施管線，排除空間高度限制，終於在今年10月底成功建置行李自動分揀系統，並從11月起成功試營運至今。

行李自動分揀系統最多每小時可處理達5,200件行李，是目前尖峰行李量的兩倍運能，場內轉盤數也由六座倍增至12座，擴大容納空間，旅客託運後行李在輸送帶上透過無線射頻（RFID）辨識，系統即依其航班自動分送至指定轉盤，再由地勤人員有效率的將行李裝櫃，運往機坪班機。

另外，處理場內設置監控中心，24小時由專人掌握系統運作情形，遇有任何障礙或異常時可立即排除，以提供旅客更好、更穩定的服務。

值得一提的是，為體恤地勤人員的辛勞，處理場也特別增設空調系統，搭配地勤作業拖車電動化，有效改善地下室空氣品質及工作人員作業條件，以打造一個更環保、更人性化的友善、智慧綠機場，持續追求進步，並帶給旅客更好的服務品質。

桃園機場公司持續提昇服務品質，優化旅客航廈體驗，同時改善第一航廈地下行李處理場地...
桃園機場公司持續提昇服務品質，優化旅客航廈體驗，同時改善第一航廈地下行李處理場地勤人員工作環境，成功突破高度空間限制，全新建置了行李自動分揀系統（BHS）。 圖／桃園機場公司提供
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桃園機場地勤

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