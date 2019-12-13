星光熠熠！星宇航空機上餐點豪氣亮相

星宇航空五感六覺服務，從全系列制服、星宇香、機上安全影片、登機音樂等陸續曝光，不斷掀起話題，今（13）日正式公開機上餐飲服務，猶如美食界的高空星光大道！

商務艙餐點由米其林一星餐廳「Longtail」主廚林明健操刀，打造頂級空中餐酒館；經濟艙霸氣請到台灣知名燒肉品牌「胡同燒肉」，豪華燒肉丼滿足饕客的胃，另還貼心提供熱湯服務。復興空廚將與其兩大品牌三手聯奏，負責星宇航空時髦多樣的機上餐點。台南人氣冰品「蜷尾家」也為星宇量身打造專屬口味—「鐵觀音可可碎片」，自2020年第2季起供應，唯有在星宇航班上才吃得到。

星宇航空張國煒董事長表示：「星宇航空將把來自台灣的精緻佳餚帶上天空，雖然初期航程為東南亞航線，也將餐點的水準做好、做足，無論是商務艙的Longtail或經濟艙的胡同燒肉，拉近機上餐飲和到餐廳用餐的距離，同時照顧旅客對餐點或飲品的喜好，讓旅客都可以在訂位的同時，預先選好自己的餐點，這都是星宇希望帶給旅客的用心！」

知名餐廳酒館Longtail於2018、2019連續二年摘下台北米其林一星，主打多國風味的當代料理，創意翻玩各地菜式， Longtail經典菜色搖身一變成為商務艙餐點，主菜為「越式肉派、魚鬆、酸裸麥麵包及醃菜」，法式肉派塗抹於香脆酸裸麥麵包上，再堆疊上魚鬆，味覺層次豐富，是一款充滿東南亞風味的餐點，特定航班還有港式叉燒增添味覺亮點，開啟味蕾的探索之旅。

部份航線增加提供「米線佐台灣黑豬梅花、香茅、魚露沾醬」，豬肉滋味焦香迷人略帶嚼勁，酸甜魚露沾醬浸濕米線，入口清爽彈牙，搭配在地鮮蔬與香草點綴甘鮮餘韻。搭餐酒為主廚獨家為星宇設計的特調「湄公河之戀」，香茅風味與琴酒完美結合，也可改以蘇打水調製成無酒精版本，清新沁涼又順口。甜點為咖椰奶凍淋上醬油焦糖，上層為新鮮班蘭葉製成之果凍，入口細滑軟嫩，鹹甜可口。（未成年請勿飲酒）

Longtail主廚林明健表示：『我喜歡單純地表現料理的風味，Fun是很重要的元素，餐點每季會呈現不同風格，也特別為餐點設計調酒，希望搭乘星宇航空商務艙的旅客都能感受personal touch』。商務艙餐點除了Longtail提供的當代料理外，復興空廚也為旅客準備多國美饌，如「炙烤美國牛小排」，選用美國牛前胸肋骨間肉，口感鮮嫩富有嚼勁，以炙烤方式呈現，佐以手工烘烤的「英式約克夏鹹布丁」，酥軟口感適合搭配經典紅酒醬一起享用。喜愛台式風味的旅客，則不能錯過「台東鹿野雞飯」，嚴選台東鹿野土雞，純淨飼養、肉質細嫩汁多，以蒸煮手法呈現霜降雞肉的原汁原味，淋上在地客家金桔醬，享受道地吃法的酸甜美味！

星宇航空在經濟艙餐點也顛覆思維，找來連續三年榮獲《The Miele Guide》亞洲美食評鑑指南台灣頂級燒肉品牌『胡同燒肉』重磅打造，把燒肉香從地面帶上天空。推出多款經濟艙主菜：「醬燒牛五花丼」使用肉質軟嫩的牛五花，搭配胡同獨門招牌醬汁，佐以清爽配菜及香軟白飯，醬濃肉厚每一口都令人滿足。還有星宇航空限定口味「馬告鹹豬肉丼」，以台灣特色馬告（山胡椒）調味，獨特柑橘餘韻搭配鹹豬肉，清爽不膩口，要以台灣特色原民風味驚艷國際旅客。