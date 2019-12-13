遠航事件像場劇…張綱維：我有勇氣想死 但老天有保佑

遠航董事長張綱維上午舉行記者會，表示遠航沒有要停業，希望民航局同意復飛。記者余承翰/攝影 分享 facebook 遠航副總黃育祺昨天對於遠航突然停飛，感嘆地說「孤臣無力可回天，對不起大家」，引發各界討論，今天董事長張綱維臨時召開記者會說這是一場烏龍，他只是心情不好關了手機，沒想到竟惹出這麼大的風波，希望交通部下午就讓遠航復飛。短短24小時「案情大逆轉」，整個劇情宛如肥皂劇。

昨天遠航一早就發文給民航局，表示因無法聯繫上董事長張綱維，無法繼續挹注資金，遠東航空13日起暫時停止營運，黃育祺和發言人盧紀融在與民航局官員共同召開的記者會中，向旅客、社會大眾和員工致歉，一副遠航即將走入歷史，滿懷悲情。

就在記者會即將結束前，傳出張綱維發出「遺書」，內文說「本人張綱維對不起大家，因受詐欺集團詐騙再加上兩岸不景氣導致公司虧損日漸擴大，本人已墊款近9億元仍不足用，二十多年來心血付之一炬，只求一死以謝罪，但死不瞑目」。霎時各方矚目焦點轉移到張綱維的生死上。

結果今天上午張綱維臨時舉行記者會，一副意氣昂揚的模樣，完全沒有寫遺書的悲傷落寞，他強調，他從沒有要關掉公司，只是電話關機一天，就惹出這麼大的風波，公司主管誤判情況，危機處理太急了，做了不當的處置，這算是烏龍，「我只是關機一下，就變成這樣，大家對我的依賴感也太重了」。

張綱維說，公司還有4,000萬元資金，也有三組投資人在他發出遺書後，馬上聯繫到他，表示會投資遠航，兩周內會入帳10億元，他非常有信心，今天坐在這裡，跟大家見面。他有想死的勇氣，沒有解決不了的，老天有保佑。

針對他的遺書，張綱維回應，寫遺書就是要死，他查了很多死法，安眠藥只會燒傷胃，還要洗胃死不了，聽說割腕死前會變零下30度，還好還沒想到，好消息就來了。

從昨天到今天，遠航由停飛逆轉到沒停業要正常飛，不但民眾搞不清楚到底怎樣，交通部林佳龍對於張綱維反覆的做法也頗有微詞，極具戲劇樺，而最經典的是，遠航新任公益獨董陳令軒，在記者會上說遠航成立60多年，成立的那天是屬於雙子座，容易心軟、需要溫暖。此話一出，全場愕然。