「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

遠航昨天宣布暫時停止營業，更發布公告稱今起停業。神隱一天的遠航董事長張綱維今天終於出面強調「昨天只是沒開機」，沒有要停業。

昨天代表遠航出面說明的遠航副總盧紀融說，今早當初發公告的多名主管已致歉並自請處分。張綱維說，「這是烏龍，也是主管承受不了壓力，危機處理得很好，但也太過急了」。

張綱維強調，昨天的公告上只是一個「便章」，但遠航作業單位很多，「這就是個烏龍，再次向大家致歉」。他說，昨天他跟副董、副總都有聯繫，還不斷反問，「怎麼我只是關機一天就變成這樣？」再次稱為烏龍與突發狀況道歉，強調沒有任何一個人會被資遣。

至於遠航除了自身受影響之外，在機場還有代理樂桃、捷星等多家航空公司地勤業務，每天至少影響30至40班次。宣布停業的遠航昨已發文給代理航客戶，聲稱一個月後成立「地勤代理公司」，挨批甩開遠航卻又想再賺地勤每月3000萬。張綱維今天表示，昨天純粹是業管部門的疏失，遠航會本著優良文化繼續估做代理服務。

對於張綱維口中的「突發狀況」 ，到底是什麼突發狀況，如果沒有投資人進來就會有狀況，那是否代表公司已被虧空？張綱維指出，帳目上都是有資金的，航空公司營運資金最重的時候是月底、月初，要支付成本的三分之二，這些錢都已經付了。

他說，平常營運資金並不多，「這真的是突發狀況」，帳目上現金還有4000萬，營運沒有問題，這兩周左右投資人資金會陸續到位，先期至少有十億，不用擔心。

張綱維還說，既然昨天有「想死的勇氣」，就沒有解決不了的事情，好在他在發布遺書後，就有三組投資人進來，他今天的的心情反而比之前心情更好。因為以前只有他獨力支撐，現在有其他董事。他還向民航局喊話，希望能支持他們繼續營運。並強調如果他想惡意捲款，早就潛逃了，但他全部獨資，沒有捲款問題。

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