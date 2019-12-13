親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航停飛風暴
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

年終賽／31分鐘速勝布莎南 戴資穎分組第二晉四強

整理包／遠航復飛恐成空 成立一甲子為何卡在「亂流」

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

遠航昨天宣布暫時停止營業，更發布公告稱今起停業。神隱一天的遠航董事長張綱維今天終於出面強調「昨天只是沒開機」，沒有要停業。

昨天代表遠航出面說明的遠航副總盧紀融說，今早當初發公告的多名主管已致歉並自請處分。張綱維說，「這是烏龍，也是主管承受不了壓力，危機處理得很好，但也太過急了」。

張綱維強調，昨天的公告上只是一個「便章」，但遠航作業單位很多，「這就是個烏龍，再次向大家致歉」。他說，昨天他跟副董、副總都有聯繫，還不斷反問，「怎麼我只是關機一天就變成這樣？」再次稱為烏龍與突發狀況道歉，強調沒有任何一個人會被資遣。

至於遠航除了自身受影響之外，在機場還有代理樂桃、捷星等多家航空公司地勤業務，每天至少影響30至40班次。宣布停業的遠航昨已發文給代理航客戶，聲稱一個月後成立「地勤代理公司」，挨批甩開遠航卻又想再賺地勤每月3000萬。張綱維今天表示，昨天純粹是業管部門的疏失，遠航會本著優良文化繼續估做代理服務。

對於張綱維口中的「突發狀況」 ，到底是什麼突發狀況，如果沒有投資人進來就會有狀況，那是否代表公司已被虧空？張綱維指出，帳目上都是有資金的，航空公司營運資金最重的時候是月底、月初，要支付成本的三分之二，這些錢都已經付了。

他說，平常營運資金並不多，「這真的是突發狀況」，帳目上現金還有4000萬，營運沒有問題，這兩周左右投資人資金會陸續到位，先期至少有十億，不用擔心。

張綱維還說，既然昨天有「想死的勇氣」，就沒有解決不了的事情，好在他在發布遺書後，就有三組投資人進來，他今天的的心情反而比之前心情更好。因為以前只有他獨力支撐，現在有其他董事。他還向民航局喊話，希望能支持他們繼續營運。並強調如果他想惡意捲款，早就潛逃了，但他全部獨資，沒有捲款問題。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

遠航張綱維地勤

延伸閱讀

是誰縱容張綱維？黃國昌：他將錢一直往外搬

張綱維盼復飛 民航局：結束營業程序仍進行中

遠航董座張綱維：沒有要關掉公司 三組投資人洽...

直播／「遠航沒有要關」張綱維指十億資金將到位

相關新聞

胡同燒肉、蜷尾家冰品上飛機 星宇航空餐點曝光

2019-12-13 11:10

影／航空公司倒閉 消費者和航空業勞工權益如何保障？

2019-12-13 13:42

米其林一星、胡同燒肉飛上天！星宇「機上餐首曝光」

2019-12-13 12:55

星宇航空同知名餐廳合作 發表豪華飛機餐

2019-12-13 11:56

米其林一星主廚掌廚 星宇商務艙供越式肉派加餐酒

2019-12-13 11:52

根基營造取得優先簽約權 桃園會展中心設計亮相

2019-12-13 11:18

全球散熱風扇王告白：我與腦麻兒的20年約定

2019-12-13 09:36

老字號乖乖易主 神秘買家原來看上的是這個

2019-12-13 09:13

星宇航空 獲TheDesignAir評選2019最佳航空新制服

2019-12-13 08:33

亞洲採購交流平台 成形

2019-12-13 02:42

經部設傳產園區 力挺業者

2019-12-13 02:42

國際扣件展 明年規模創高

2019-12-13 02:42

名人書房／SAS台灣總座陳愷新：AI時代必備三策略

2019-12-13 02:12

趨勢觀察／企業創新 發展第二曲線

2019-12-13 02:12

創新思維／打造有智慧的社會城市

2019-12-13 02:12

品牌大觀／能見度高銷售未必有利

2019-12-13 02:12

世華搶春節送禮商機

2019-12-13 02:06

遠東SOGO挺在地小農

2019-12-13 02:06

風電躉購費率 業者喊別降

2019-12-13 01:50

金鑛明年2月更名 打造新通路品牌

2019-12-13 01:33

燦坤震撼！董座、財務長閃辭

2019-12-13 01:33

寶佳加碼持股 東元：營運穩不擔心

2019-12-13 00:15

燦坤人事再爆異動 董事長、財務長閃辭

2019-12-12 23:58

中華電推智慧農業管理

2019-12-12 23:50

公營事業改善空汙 見成效

2019-12-12 23:26

中鋼砸70億建節能鋼廠

2019-12-12 23:18

高市今年空汙創新低 空汙費減收11%

2019-12-12 23:18

穩軍心…燦坤創辦人該出面了

2019-12-12 23:17

星宇航空1月23日首航 時刻表出爐了

2019-12-12 20:11

淘寶台灣「雙12」今晚再加碼 3C家電最搶手

2019-12-12 20:03

沖繩飯店明年開幕 法人看多嘉泥

2019-12-12 14:33

高雄市這家小七 無人看管！

2019-12-12 13:55

從創新到商業化的鴻溝 AI顛覆傳統醫療邁向新紀元

2019-12-12 12:46

台灣168／前十月捷運收入上揚2.4％

2019-12-08 00:41

經濟投資展望論壇 12日登場

2019-12-08 00:20

看好買氣 潤泰新推四大住宅案

2019-12-07 02:25

潤泰新轉彎 搶搭商辦熱

2019-12-07 02:25

高績效教練／創新思維 迎接未來產業

2019-12-06 03:17

管理錦囊／挑管理工具速配擺第一

2019-12-06 03:17
看更多

熱門文章

遠航驚傳歇業 張綱維發出「遺書」：都是我的錯

2019-12-12 17:14

停飛幕後／三記重拳 擊垮遠航

2019-12-12 14:57

神仙也難救！遠航停飛的五個關鍵因素

2019-12-12 20:15

獨／遠航內部公告「資金籌措困難」12月13日停止營運

2019-12-12 14:22

燦坤高層大地震 董事長、財務長雙雙辭職

2019-12-12 17:56

解析遠航財務危機：張綱維財務槓桿玩太大

2019-12-12 20:47

直播／「遠航沒有要關」張綱維指十億資金將到位

2019-12-13 11:21

遠航停飛 有學者點出關鍵與星宇有關

2019-12-12 17:47

獨／甩掉賠錢遠航 地勤代理將成立新公司

2019-12-13 00:33

獨／遠航樺福集團經營危機 高雄樺舍商旅年底也歇業

2019-12-12 14:21

曾是身價百億地產大亨 張綱維栽在遠航這架飛機上？

2019-12-13 10:02

遠航無預警停業違反大解法 賴香伶：限制張綱維出境

2019-12-12 15:37

買了遠航機票怎麼辦？團客、散客、刷卡命運都不同

2019-12-12 16:24

胡同燒肉、蜷尾家冰品上飛機 星宇航空餐點曝光

2019-12-13 11:10

遠航宣布停飛！營運62年大事紀、爭議一次看

2019-12-12 16:08

中火14日起不能使用生煤！ 台電：全台供電都將受衝擊

2019-12-13 11:49

直播／張綱維：沒要關掉遠航 盼能繼續營運

2019-12-12 23:54

遠航董座張綱維稱下午要復飛 民航局已發公文要廢止營運許可

2019-12-13 12:38

星宇航空 獲TheDesignAir評選2019最佳航空新制服

2019-12-13 08:33

尹崇堯當南山人壽代理董座 遭金管會擋下

2019-12-12 16:36

遠航員工爆興衰始末 五大原因壓垮遠航

2019-12-12 16:05

遠航財務爆發危機 董事長張綱維寫「遺書」

2019-12-12 17:27

遠航明起停航 華航董事長：環境很不好，很難過

2019-12-12 15:00

影／遠航最後航班回台 所有工作人員與飛機合拍畢業照

2019-12-13 00:32

遠航停飛！蕭博仁：旅行社損失上億，民航局負最大責任

2019-12-12 15:58

遠航虧損停飛 銀行局證實有3家債權銀行

2019-12-12 17:35

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

遠航停飛 債權銀行合庫銀也找無人

2019-12-12 16:44

影／遠航無預警停飛 退票民眾擠爆松機櫃檯

2019-12-12 19:51

曾找關之琳代言房產 張綱維10年航空夢碎

2019-12-12 19:39

遠航董座今年8月大張旗鼓介紹新機隊… 指財務健全

2019-12-12 14:49

影／遠航停飛 地勤人員與最後起飛的FE-127航班合影

2019-12-12 18:25

遠東航空最後航班 工作人員合影

2019-12-12 23:09

遠航無預警停飛震驚債權銀行 合庫採取債權確保措施

2019-12-12 15:49

內外交迫 遠航苦撐10年難逃熄燈

2019-12-13 00:22

燦坤董座、財務長相繼辭職 發生了什麼事？

2019-12-12 20:38

遠航無預警停飛…500旅客滯留海外 千名員工遭資遣

2019-12-13 00:20

遠航停飛 星宇：目標不同不會接收遠航航線

2019-12-13 10:22

日月光集團砸137億 發動跨國併購

2019-12-13 01:32

星宇航空1月23日首航 時刻表出爐了

2019-12-12 20:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top