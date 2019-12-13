米其林一星主廚掌廚 星宇商務艙供越式肉派加餐酒

星宇航空明年1月23日啟航，今天發表商務艙與經濟艙餐點，商務艙由台北米其林一星餐廳「Longtail」主廚林明健操刀，提供東南亞風格套餐，把飛機打造成空中餐酒館。林明健說，「Fun」是餐點很重要的元素，未來每季都會呈現不同風格餐點。他也特別為餐點設計調酒，希望搭乘星宇航空商務艙的旅客都能感受「personal touch」。

星宇航空表示，餐廳酒館Longtail2018、2019連續兩年摘下台北米其林一星，主打多國風味的當代料理。林明健打造的商務艙餐點，主菜為「越式肉派、魚鬆、酸裸麥麵包及醃菜」，法式肉派塗抹於香脆酸裸麥麵包上，再堆疊上魚鬆，味覺層次豐富，是一款充滿東南亞風味的餐點。

星宇也在發表會上指出，未來部份航線商務艙提供「米線佐台灣黑豬梅花、香茅、魚露沾醬」，豬肉滋味焦香迷人略帶嚼勁，酸甜魚露沾醬浸濕米線，入口清爽彈牙，再搭配在地鮮蔬與香草點綴。

除主食，搭配的餐酒是林明健獨家為星宇設計的特調「湄公河之戀」，香茅風味與琴酒完美結合，也可改以蘇打水調製成無酒精版本，清新沁涼又順口。

星宇航空董事長張國煒說，星宇航空將把來自台灣的精緻佳餚帶上天空，雖然初期航程為東南亞航線，也將餐點的水準做好、做足，拉近機上餐飲和到餐廳用餐的距離。同時也照顧旅客對餐點或飲品的喜好，讓旅客都可以在訂位的同時，預先選好自己的餐點，這些都是星宇希望帶給旅客的用心。