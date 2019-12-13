根基營造取得優先簽約權 桃園會展中心設計亮相

由國貿局全額補助興建的桃園會展中心統包工程經3天評選，今天公布評選結果，由根基營造出線取得優先簽約權，會展中心融入桃花意象，挑高大廳及垂直動線延續建築外觀落英繽紛視覺意象，評委一致認為其建築設計整合程度更高勝出，市長鄭文燦今天頒發獎座，表示111年10月優先完成展覽棟、112年5月完成會議棟，期許桃園會展中心成為桃園地標建物。

桃園會展中心位於機場捷運A19站旁，鄰近桃園國際棒球場，基地規模約2.87公頃，總樓地板面積7萬6120平方公尺，為地上4層、地下2層的建物，擁有鄰近國際機場、捷運及高鐵等交通優勢，未來將打造為桃園市國際經貿交流、國際大型展覽暨會議中心的指標性建築。

桃園國際會展中心總工程經費41億元，經市府爭取由國貿局全額補助興建，市府11日起為期3天辦理統包工程標案評選活動，邀請國內外共10名產官學界知名專家學者擔任評選委員，並在昨天進行最後評選會議，依據各團隊履約能力、設計完整性及BIM執行計畫等項目，多方討論與評比後，昨天評選出優勝團隊為「根基營造股份有限公司」，獲得優先簽約權。

榮獲最有利標的團隊根基營造為冠德集團旗下營造公司，是全台前五大營造廠，目前同時負責台北南門大樓暨市場改建統包工程與台北榮民總醫院新建醫療大樓統包工程等，此次替桃園會展中心設計的建物融入桃仔園意象，強調以桃花及日光的交互作用產生光影律動，創造融入落英繽紛、繁榮昌盛的意境，串聯「盒中盒」的概念組成會展中心空間。

評審委員Andrea P.Leers、Peter John Russel與交通大學建築所教授曾成德等人今天也出席評選結果發表記者會，3人都肯定根基營造設計的桃園會展中心建物與外在環境連結優異，尤其能與桃園的桃花源意象呼應，令人印象深刻，讓民眾都能很好的參展感受，且根基營造在建築設計的整合程度更高，最後獲得評審委員一致肯定。