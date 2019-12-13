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胡同燒肉、蜷尾家冰品上飛機 星宇航空餐點曝光

胡同燒肉、蜷尾家冰品上飛機 星宇航空餐點曝光

2019-12-13 11:10聯合報 記者潘乃欣／台北即時報導

星宇航空明年1月23日啟航，今舉行記者會發表經濟艙與商務艙餐點，經濟艙提供胡同燒...
星宇航空明年1月23日啟航，今舉行記者會發表經濟艙與商務艙餐點，經濟艙提供胡同燒肉、台式滷味拼盤和蜷尾家冰淇淋。記者潘乃欣／攝影
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燒肉、滷味和冰淇淋都上飛機。星宇航空確定明年1月23日首航，今舉行記者會發表經濟艙與商務艙餐點，經濟艙提供胡同燒肉、台式滷味拼盤和蜷尾家冰淇淋。

承包星宇飛機餐的復興空廚董事長何明洲表示，復興空廚是台灣第一家空廚，食安把關非常嚴謹，烹調美味也不會放鬆。

胡同燒肉負責人、橘焱國際董事長吳念忠說，五個主餐、兩個附餐，希望民眾訂票時就開始期待。胡同燒肉打造星宇航空限定口味「馬告鹹豬肉丼」，以台灣特色「馬告」，也就是山胡椒調味，獨特柑橘餘韻搭配鹹豬肉，清爽不膩口，要以台灣特色原民風味驚艷國際旅客。另有胡同醬燒豬五花丼、胡同醬燒烤雞日式炒麵等兩款招牌菜色可供旅客享用。

星宇航空今天舉辦精品機上餐點服務發表會，展示未來將在機上服務旅客的各式精美服務備...
星宇航空今天舉辦精品機上餐點服務發表會，展示未來將在機上服務旅客的各式精美服務備品與餐點。圖為商務艙餐點，委由米其林一星Longtail餐廳製作。 記者許正宏／攝影
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星宇航空今天舉辦精品機上餐點服務發表會，展示未來將在機上服務旅客的各式精美服務備...
星宇航空今天舉辦精品機上餐點服務發表會，展示未來將在機上服務旅客的各式精美服務備品與餐點。圖為經濟艙餐點，委由胡同燒肉製作。 記者許正宏／攝影
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復興空廚表示，他們也為星宇經濟艙設計台式滷味拼盤，另有西式特色料理如培根蘑菇鹹派、蜂蜜烤雞佐香蒜筆管麵、愛爾蘭燉牛肉佐洋芋泥等。

外號光頭的蜷尾家負責人表示，接到星宇的邀請非常興奮，謝謝星宇注重在地餐飲業者，讓台灣很多很美好的食物被國際看見。飛機上將提供的口味是星宇航空打造限定版「鐵觀音可可碎片」口味，鐵觀音茶香與可可的甘苦中和解甜膩，是一款充滿「大人味」的經典冰品。

商務艙還提供冷壓蔬果汁，星宇限定口味是芭樂鳳梨綜合果汁，用在登機迎賓。另提供紅龍果綜合果汁，與飲料單交替供應。

星宇今天也發表服務備品，空服員的圍裙為亮黃色，和木紋餐車顏色搭配相當和諧。星宇執行長翟健華說，星宇團隊已有十幾年民航經驗，他們一年多前開始設計、打樣、篩選，感謝供應商做成星宇期待的樣子。

星宇航空今天舉辦精品機上餐點服務發表會，展示未來機上餐點服務與相關高檔備品。 記...
星宇航空今天舉辦精品機上餐點服務發表會，展示未來機上餐點服務與相關高檔備品。 記者許正宏／攝影
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星宇航空今天舉辦精品機上餐點服務發表會，展示未來將在機上服務旅客的各式精美服務備...
星宇航空今天舉辦精品機上餐點服務發表會，展示未來將在機上服務旅客的各式精美服務備品與餐點。圖為商務艙餐點，委由米其林一星Longtail餐廳製作。 記者許正宏／攝影
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星宇航空今天舉辦精品機上餐點服務發表會，展示未來將在機上服務旅客的各式精美服務備...
星宇航空今天舉辦精品機上餐點服務發表會，展示未來將在機上服務旅客的各式精美服務備品與餐點。圖為商務艙餐點，委由米其林一星Longtail餐廳製作。 記者許正宏／攝影
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星宇航空今天舉辦精品機上餐點服務發表會，展示未來將在機上服務旅客的各式精美服務備...
星宇航空今天舉辦精品機上餐點服務發表會，展示未來將在機上服務旅客的各式精美服務備品與餐點器皿。 記者許正宏／攝影
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星宇航空機上備品展示區。圖／星宇航空
星宇航空機上備品展示區。圖／星宇航空
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星宇航空商務艙提供Whittard英國茶 。圖／星宇航空
星宇航空商務艙提供Whittard英國茶 。圖／星宇航空
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星宇航空

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