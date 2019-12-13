親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
遠航終止營運
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

星宇航空 獲TheDesignAir評選2019最佳航空新制服

2019-12-13 08:33經濟日報 記者楊文琪／即時報導

以報導航空設計相關新聞而著名之英國媒體TheDesignAir，12日公布The...
以報導航空設計相關新聞而著名之英國媒體TheDesignAir，12日公布TheDesignAir Awards 2019得獎名單，星宇航空全系列制服榮獲「最佳航空新制服奬」。　圖／星宇航空提供
分享

以報導航空設計相關新聞而著名之英國媒體《TheDesignAir》，12日公布TheDesignAir Awards 2019得獎名單，星宇航空全系列制服榮獲「最佳航空新制服奬」。

TheDesignAir創辦人Jonny Clark說：「星宇航空雖是全新的航空公司，卻在機艙、備品及制服的設計上皆十足的用心，令人印象深刻。星宇航空成功結合經典及未來，呈現太空風格的實用性與高級時裝感，以現代前衛的手法設計出的系列制服，著實反映星宇航空要帶來不一樣的航空服務之決心。」

星宇航空制服設計師林尹培袞說：「一直堅持才能創造不同，感謝所有參與制服設計的星宇夥伴，我們努力的成果受到肯定，也證明了星宇的制服具有國際級的水準。非常期待星宇航空開航的那天，看到同仁穿著制服在各自的工作崗位上，這感動的一刻我一定永生難忘。」

TheDesignAir創立於2011年，提倡美學設計對旅客經驗的重要性，以設計及品牌角度出發報導航空相關新聞。自2012年起，舉辦年度航空設計大獎，透過內部評審委員會及讀者投票，表揚於設計領域表現出色之航空公司。TheDesignAir評委會之成員為航空及設計之資深工作者，除採納委員會討論結果，也結合來自世界各地的讀者意見，挑選出各地區的年度最佳設計航空公司，並針對全球最具設計感的新機艙、貴賓室、機身塗裝及制服頒發特別獎項。

星宇航空今（13）日將公開眾所期待的機上餐飲及服務備品，未來也會持續於各方面跳脫傳統思維，設計兼具實用與美感的品項及空間，透過與各界翹楚合作，不斷創新及改善，讓旅客的每趟旅程皆不同凡響。

制服星宇航空

延伸閱讀

星宇航空拿到首航3航點航線證書 天天飛單日最...

星宇首航三航點航班時間公布 澳門線最早七點半...

星宇航空1月23日首航 時刻表出爐了

星宇許可證今到手！首航當天 仍可期待K董親自...

2019 最後一次送 ______ 別說沒有告訴你🎉

相關新聞

燦坤人事再爆異動 董事長、財務長閃辭

2019-12-12 23:58

亞洲採購交流平台 成形

2019-12-13 02:42

經部設傳產園區 力挺業者

2019-12-13 02:42

國際扣件展 明年規模創高

2019-12-13 02:42

名人書房／SAS台灣總座陳愷新：AI時代必備三策略

2019-12-13 02:12

趨勢觀察／企業創新 發展第二曲線

2019-12-13 02:12

創新思維／打造有智慧的社會城市

2019-12-13 02:12

品牌大觀／能見度高銷售未必有利

2019-12-13 02:12

世華搶春節送禮商機

2019-12-13 02:06

遠東SOGO挺在地小農

2019-12-13 02:06

風電躉購費率 業者喊別降

2019-12-13 01:50

金鑛明年2月更名 打造新通路品牌

2019-12-13 01:33

燦坤震撼！董座、財務長閃辭

2019-12-13 01:33

寶佳加碼持股 東元：營運穩不擔心

2019-12-13 00:15

中華電推智慧農業管理

2019-12-12 23:50

公營事業改善空汙 見成效

2019-12-12 23:26

中鋼砸70億建節能鋼廠

2019-12-12 23:18

高市今年空汙創新低 空汙費減收11%

2019-12-12 23:18

穩軍心…燦坤創辦人該出面了

2019-12-12 23:17

星宇航空1月23日首航 時刻表出爐了

2019-12-12 20:11

淘寶台灣「雙12」今晚再加碼 3C家電最搶手

2019-12-12 20:03

沖繩飯店明年開幕 法人看多嘉泥

2019-12-12 14:33

高雄市這家小七 無人看管！

2019-12-12 13:55

從創新到商業化的鴻溝 AI顛覆傳統醫療邁向新紀元

2019-12-12 12:46

台灣168／前十月捷運收入上揚2.4％

2019-12-08 00:41

經濟投資展望論壇 12日登場

2019-12-08 00:20

看好買氣 潤泰新推四大住宅案

2019-12-07 02:25

潤泰新轉彎 搶搭商辦熱

2019-12-07 02:25

高績效教練／創新思維 迎接未來產業

2019-12-06 03:17

管理錦囊／挑管理工具速配擺第一

2019-12-06 03:17

策略經營／台灣之星總座賴弦五 結盟衝5G做大商機

2019-12-06 03:17

顯而立見／確定商業目的 再用數據驗證

2019-12-06 03:17

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

臺大管理碩士學分班、碩士在職學位班 說明會報名中

2019-12-11 15:43

「神隊友打群架」－東吳大學EMBA用團體戰思維建立商業生態系

2019-12-11 00:00

葡萄王集團單月營收突破9億MOM成長近16%

2019-12-10 14:15

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

遠航驚傳歇業 張綱維發出「遺書」：都是我的錯

2019-12-12 17:14

遠航傳停航…旅行業找不到董座張綱維 高層：孤臣無力可回天

2019-12-12 13:40

步上復興航空路？遠航票務全暫停 民航局下午說明

2019-12-12 12:18

獨／遠航內部公告「資金籌措困難」12月13日停止營運

2019-12-12 14:22

停飛幕後／三記重拳 擊垮遠航

2019-12-12 14:57

燦坤高層大地震 董事長、財務長雙雙辭職

2019-12-12 17:56

解析遠航財務危機：張綱維財務槓桿玩太大

2019-12-12 20:47

遠航停飛 有學者點出關鍵與星宇有關

2019-12-12 17:47

獨／遠航樺福集團經營危機 高雄樺舍商旅年底也歇業

2019-12-12 14:21

神仙也難救！遠航停飛的五個關鍵因素

2019-12-12 20:15

遠航無預警停業違反大解法 賴香伶：限制張綱維出境

2019-12-12 15:37

遠航宣布停飛！營運62年大事紀、爭議一次看

2019-12-12 16:08

買了遠航機票怎麼辦？團客、散客、刷卡命運都不同

2019-12-12 16:24

尹崇堯當南山人壽代理董座 遭金管會擋下

2019-12-12 16:36

獨／甩掉賠錢遠航 地勤代理將成立新公司

2019-12-13 00:33

遠航董座張綱維失聯傳遺書 13日11時將出面說明

2019-12-12 23:54

遠航員工爆興衰始末 五大原因壓垮遠航

2019-12-12 16:05

遠航財務爆發危機 董事長張綱維寫「遺書」

2019-12-12 17:27

遠航明起停航 華航董事長：環境很不好，很難過

2019-12-12 15:00

遠航停飛！蕭博仁：旅行社損失上億，民航局負最大責任

2019-12-12 15:58

鴻海砸逾2,850萬發行45周年紀念悠遊卡 含儲值金送9,500名員工

2019-12-12 11:50

遠航虧損停飛 銀行局證實有3家債權銀行

2019-12-12 17:35

遠航停飛 債權銀行合庫銀也找無人

2019-12-12 16:44

影／遠航最後航班回台 所有工作人員與飛機合拍畢業照

2019-12-13 00:32

影／遠航無預警停飛 退票民眾擠爆松機櫃檯

2019-12-12 19:51

遠航董座今年8月大張旗鼓介紹新機隊… 指財務健全

2019-12-12 14:49

影／遠航停飛 地勤人員與最後起飛的FE-127航班合影

2019-12-12 18:25

股匯齊揚 新台幣盤中升值1角報30.405元

2019-12-12 09:42

遠航無預警停飛震驚債權銀行 合庫採取債權確保措施

2019-12-12 15:49

燦坤董座、財務長相繼辭職 發生了什麼事？

2019-12-12 20:38

遠東航空最後航班 工作人員合影

2019-12-12 23:09

曾找關之琳代言房產 張綱維10年航空夢碎

2019-12-12 19:39

遠航無預警停飛…500旅客滯留海外 千名員工遭資遣

2019-12-13 00:20

內外交迫 遠航苦撐10年難逃熄燈

2019-12-13 00:22

運安會2週前赴遠航 張綱維拍胸脯保證公司沒問題

2019-12-12 16:53

星宇航空1月23日首航 時刻表出爐了

2019-12-12 20:11

遠航無預警停飛 員工錯愕、氣氛低迷

2019-12-12 16:51

遠航倒閉 步復興後塵

2019-12-12 14:43

尹崇堯代理南山人壽董座案 遭保險局駁回

2019-12-12 16:50

金門人嘆遠航二度停飛 感謝開啟民航新紀元

2019-12-12 22:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top