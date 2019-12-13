星宇航空 獲TheDesignAir評選2019最佳航空新制服

以報導航空設計相關新聞而著名之英國媒體TheDesignAir，12日公布TheDesignAir Awards 2019得獎名單，星宇航空全系列制服榮獲「最佳航空新制服奬」。 圖／星宇航空提供 分享 facebook

以報導航空設計相關新聞而著名之英國媒體《TheDesignAir》，12日公布TheDesignAir Awards 2019得獎名單，星宇航空全系列制服榮獲「最佳航空新制服奬」。

TheDesignAir創辦人Jonny Clark說：「星宇航空雖是全新的航空公司，卻在機艙、備品及制服的設計上皆十足的用心，令人印象深刻。星宇航空成功結合經典及未來，呈現太空風格的實用性與高級時裝感，以現代前衛的手法設計出的系列制服，著實反映星宇航空要帶來不一樣的航空服務之決心。」

星宇航空制服設計師林尹培袞說：「一直堅持才能創造不同，感謝所有參與制服設計的星宇夥伴，我們努力的成果受到肯定，也證明了星宇的制服具有國際級的水準。非常期待星宇航空開航的那天，看到同仁穿著制服在各自的工作崗位上，這感動的一刻我一定永生難忘。」

TheDesignAir創立於2011年，提倡美學設計對旅客經驗的重要性，以設計及品牌角度出發報導航空相關新聞。自2012年起，舉辦年度航空設計大獎，透過內部評審委員會及讀者投票，表揚於設計領域表現出色之航空公司。TheDesignAir評委會之成員為航空及設計之資深工作者，除採納委員會討論結果，也結合來自世界各地的讀者意見，挑選出各地區的年度最佳設計航空公司，並針對全球最具設計感的新機艙、貴賓室、機身塗裝及制服頒發特別獎項。

星宇航空今（13）日將公開眾所期待的機上餐飲及服務備品，未來也會持續於各方面跳脫傳統思維，設計兼具實用與美感的品項及空間，透過與各界翹楚合作，不斷創新及改善，讓旅客的每趟旅程皆不同凡響。