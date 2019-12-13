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遠航營運許可證若被收回 兩岸航線將重新分配

2019-12-13 07:23經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

遠東航空爆發財務危機，於今（13）日起無預警暫停一切飛航營運，若後續遠航無法改善財務狀況，恢復正常營運，其民用航空業營運許可證遭交通部收回的話，已分配到的兩岸航權，民航局將會收回重新分配。

據指出，遠東航空分配到的航線主要為二、三線城市和旅遊城市，包括廈門、福州、合肥、張家界、鹽城、徐州、天津、石家莊、南寧、貴陽、延吉、哈爾濱、銀川、蘭州、成都、武漢、南昌、三亞、海口等航點，其中太原在遠航操作得當，又逢陸客大舉來台時期，連續多年拿下兩岸載客率最高的紀錄，平均載客率高達九成以上，而廈門、福州的客運量穩定，也是不錯的航點。

民航局官員表示，現在最重要的是處理遠航已經售出的機票，確保旅客的權益，並做好1月下旬春節假期國內航線的疏運工作，後續做為要視遠航的情況，並依相關法令規定及程序辦理，現在談收回航權、重新分配的事情，還言之過早。

據指出，兩岸關係不佳，陸客大幅縮減，各航空公司都在調整航線、航班、更換中小型客機，若現在民航局收回重新分配，未必有其他業者會提出申請，除非總統大選過後，兩岸政治氛圍緩解、陸客重回台灣旅遊，才會有航空公司願意接手。

不過，遠航兩岸各航線目前都有業者營運，即使遠航停飛，對旅客的行程也不會有影響。

至於遠航飛航的日本、南韓、越南等國家的國際航線，因都是屬於開放的航線，想營運的業者只要提出申請獲准就可載客，因此，沒有所謂的航權分配問題。

遠東航空因爆發財務危機，於今（13）日起無預警暫停一切飛航營運，若後續遠航無法改...
遠東航空因爆發財務危機，於今（13）日起無預警暫停一切飛航營運，若後續遠航無法改善財務狀況，恢復正常營運，其民用航空業營運許可證遭交通部收回的話，其分配到的兩岸航權，民航局將會收回重新分配。　圖／遠航提供
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遠航航線遠東航空

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