安心食品今年營收將超過去年 成長主因有三支箭

東元 (1504)集團會長黃茂雄指出，旗下餐飲事業安心食品今年的營收將超過去年，成長主因有三支箭，包括機器人供餐、智慧農場及推行自己的外送等加持，是營運成長的動能。

他表示，明年安心還將推出三至四項新的作法，持續有創新的思維、作法，才不會被市場唾棄，不可以只是老掉牙的行銷模式，才能融入年輕人的市場。

1至11月安心營收50.33億元，年增4.5%。黃茂雄說：「很少稱讚自己的公司，但對安心今年的表現，我給予有進步來肯定。」他強調，除了展店有增加之外，營收成長主要來自祭出的三支箭，是最關鍵的要素。

黃茂雄今 (12)日出席「2019摩斯漢堡品牌微電影創藝設計競賽」成果發表，暨頒獎典總獎金高達35萬元的頒獎儀式，，鼓勵對微電影有興趣高中職及大專院校在學學生能夠發揮所學，以東元餐飲集團知名品牌「摩斯漢堡」作為創意主軸的發想，設計出令人感動的參賽作品。

會後他接受訪談時強調，為提升顧客全新的用餐體驗，摩斯漢堡結合東元科技推出服務型機器人，外型輕巧可愛，穿梭於店鋪送餐點給顧客，目前已在15家門市服務。他認為，機械人有送餐、收餐盤的服務，進入新的服務模式，讓消費者有新的體驗。

安心的智慧植物農場的蔬食，可以讓食材供應更穩定，在東元觀音工廠生產，目前主要提供摩斯漢堡作為新鮮食楊的來源之一。

智慧農場種植無毒健康的蔬食，在全密閉的植栽環境中，採高科技自動化方式針對植物的溼度、光照、水分進行監控，使用LED燈照射，讓植物生長不受自然環境與季節影響，穩定食材的供應量和品質，朝食材自給自足的目標邁進。