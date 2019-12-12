星宇首航三航點航班時間公布 澳門線最早七點半起飛

繼昨(11)日星宇航空正式獲得交通部民航局核發民用航空運輸業許可證，今(12)日再獲得首航三航點的航線證書，自2020年1月23日起，星宇航空天天飛澳門、峴港、檳城，航班數分別為三班、兩班、一班，給予商務及觀光客彈性的往返時間。其中澳門線最早首航班機為上午七點半起飛。

星宇航空董事長張國煒表示，針對區域性的航點，星宇航空一定要每日飛航，如此才能滿足現代人旅行說走就走，及彈性的配合商務客臨時且多變的行程，帶給所有旅客最大的便捷性。我們將繼續以最細膩的態度規劃籌備開航工作，為最高品質的飛航安全立下穩固的基礎，期待明年1月23日起能為大家帶來耳目一新的飛行體驗。

明年1月23日星宇航空將安排澳門、峴港及檳城於同日三點齊發，個人機票及團體旅遊行程預計於下週同步開賣，屆時民眾即可至旅行社或官網搶購。三航點的早班機時間皆十分理想，澳門為7時30分，峴港為7時40分，檳城則為9時20分，抵達當地後尚有充裕的時間可觀光或洽公，前往澳門及峴港的旅客，更可搭配晚班機回程，充分運用完整的時間，享受最大值的豐富行程。