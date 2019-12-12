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摩斯漢堡品牌微電影創藝設計競賽 首獎15萬獎金

2019-12-12 19:24經濟日報 記者張義宮／即時報導

由財團法人台灣創藝產業發展基金會與安心食品（摩斯漢堡）合作，東元集團旗下，東慧國際諮詢顧問規劃執行的「2019摩斯漢堡品牌微電影創藝設計競賽」，鼓勵對微電影有興趣之高中職及大專院校在學學生能夠發揮所學，今(12)日舉辦「2019第二屆微電影競賽」決選暨頒獎典禮。

在專業評審團的評比從15組選出前三名得主，由國立臺灣藝術大學電影研究所系、廣電系團隊，作品「爺爺說英文」獲得第一名殊榮及15萬獎金，亞軍為龍華科技大學文化創意與數位媒體系團隊，作品「安心美味又健康的摩斯力」獲8萬元獎金，季軍為世新大學廣播電視電影系團隊，作品「老地方」獲5萬元獎金以及特別獎增設到7組各5千元獎金。

以東元餐飲集團知名品牌「摩斯漢堡」作為創意主軸發想，設計出令人感動的參賽作品。本次競賽吸引全台高中職及大專校院（含研究所）在校生組隊參與，活動自10月開跑至今，歷經2個月的徵件時間，參賽隊伍來自42校60科系共58隊258位同學參賽，報名踴躍。

東元餐飲集團黃茂雄會長出席給予同學鼓勵，他表示，新思維是很重要的，入圍團隊的作品想法都很不一樣，代表同學都極富創意，也以美國林肯多次經商失敗最後成功成為總統為例激勵同學要樂觀進取。

獲獎作品未來有機會重製為「摩斯漢堡官方品牌微電影」。此外，本次競賽增設網路票選特別獎，截至12月8日投票截止，本次參賽作品粉絲團觸及超過20萬人次，共獲得9,350個讚、399則留言、1,667次分享。主辦單位看見同學們的努力，鼓勵參賽同學的用心並積極參與網路票選活動，於12月9日公布參賽作品按讚數最高之特別獎得獎名額，由原來的三個獎項增加到七個獎項。

此次評審老師團隊為台灣創藝產業發展基金會黃尚莉董事長、安心食品林建元董事長及高順興總經理、不老騎士華天灝導演、精彩創意整合行銷胡恒士總經理等。評審團展開兩階段嚴格的初選評審作業，以能發揮摩斯品牌的創意發想及令人感動的MOS影片設計等評選標準，評選出15組隊伍進入最後決選。

摩斯漢堡品牌微電影創藝設計競賽今日頒獎， 臺藝大「爺爺說英文」 榮獲首獎15萬獎...
摩斯漢堡品牌微電影創藝設計競賽今日頒獎， 臺藝大「爺爺說英文」 榮獲首獎15萬獎金。圖／安心提供
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