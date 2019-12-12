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美中貿易戰線延伸：WTO上訴機構停擺，中共震怒？

新纖杭州廠簽搬遷補償協議 明年中結束營運、另覓據點

2019-12-12 17:53經濟日報 記者曾仁凱／即時報導

新纖（1409）今（12）日公告，配合大陸杭州錢塘新區管理委員會的搬遷政策，授權子公司杭州華春化纖公司，與杭州錢塘新區城市有機更新指揮部簽訂搬遷補償協議，並擬處分土地使用權、廠房等資產，交易總金額高達人民幣7.8億元（約新台幣33.5億元）。

杭州為新纖在大陸發展的大本營，旗下包括生產聚酯纖維的杭州華春化纖、以及負責工業塑膠的新光工業（杭州）等兩家子公司，隨著接下來簽訂搬遷補償協議後，預計明年中雙雙將結束杭州營運。

新纖主管表示，雖然美中貿易戰延燒，但新纖在大陸一定會維持有生產據點，目前正在尋覓合適地方，杭州廠的部分設備未來會搬遷過去，新的建廠地點應該很快會有結果。另外呼應南向熱，新纖也會評估在東南亞國家擴大生產基地及增加銷售據點

由於上述兩家子公司的部分訂單轉由台灣接單生產，此次杭州廠搬遷，對於集團財務、業務不會造成重大影響。

新纖早在20多年前就到杭州設廠，新纖主管回憶，當時一片荒蕪。惟經過20多年的發展，新纖杭州廠所在的杭州市下沙區快速發展，目前周邊已經是高樓大廈林立、地價更是翻倍成長，新纖從幾年前就開始評估賣地遷廠的可能性。

新纖東南亞

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