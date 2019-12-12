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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

22時還要從合肥接16旅客引飛安疑慮 遠航：資深機師飛

2019-12-12 17:43聯合報 記者侯俐安／台北即時報導

遠航將於2019年12月13日起停止一切飛航。記者侯永全／攝影
遠航將於2019年12月13日起停止一切飛航。記者侯永全／攝影
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遠航無預警停飛，不過目前仍有16位滯留在大陸合肥的旅客，遠航今天晚間10時10分將從大陸將滯留旅客載回桃園機場，飛安引發疑慮。對此，遠航副總黃育祺表示，遠航有責任與義務協助旅客，為考量飛安已派最資深機師實施。民航局副局長方志文也表示，已有向聯管交代注意組員及飛機狀況，適航才能飛。

民航局副局長方志文表示，經查兩岸、國際旅客，有500多人滯留在外，大多屬於團客，已請觀光局督導旅行社協助，消費者方面已要求航空公司妥善處理，且為了保障旅客權益，遠東航空有信託保證金1億5100萬現金，已經1億1700萬元本票，目前雖然沒有已售出機票的張數統計，但金額差不多。

不過，對於其他滯留在外的旅客，黃育祺表示「明天是否每一班都會如期飛還要討論，但不會放棄任何機會，只要運能充裕和足夠，一定會善盡責任」。對於媒體質疑今晚飛已經有飛安疑慮，已宣告停飛、明天又飛去把旅客接回來，是否不妥？民航局表示目前正要開會確認此事。

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