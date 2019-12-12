博謙生技自動化針劑新廠啟用 明年營業額估逾1億元

博謙生技(6317)今(12)日於台南科學園區舉行「自動化無菌針劑量產廠」新廠啟用開幕式。博謙表示，新廠啟用前即簽訂4個長期供貨合約，並成功吸引國內外客戶目光，目前洽談合作的產品品項已達8個品項，皆為長期CDMO或長期供貨合作模式，市場遍及美國、日本、中美洲、澳洲、烏克蘭與台灣等地，2020年首年啟用營業額初步預估可超過1億台幣，在開幕同時展現成果。

博謙表示，該廠為自動化針劑廠，符合最新歐、美PIC/S GMP之標準進行設計，全程使用隔離手套箱，同時採用德國Zirbus凍晶乾燥機，具有一般水針充填及凍晶針劑製造功能、多功能軌道模組、雙充填馬達，可用於小分子藥物及生物製劑的針劑製造。

新廠可符合2R-100R的不同尺寸的針劑產品需求，水針產品批次量最多可達50,000支以上、月產能最高可超過75萬支，凍晶針劑產品單次批量最多可達35,000支、月產能最高可超過20萬支，可因應未來上市之國際市場需求，包含目前既有國內外委託研發暨製造(CDMO)業務的延伸、及已掌握之未來國際市場拓展需求所規劃。

博謙生技成立至今近五年，已建置包含亞洲唯一的無菌細胞毒原料藥及粉末充填針劑廠等8條生產線，今日啟用第9條新量產廠；並且成功取得超過80個國內外CDMO委託服務訂單，擁有超過45家客戶；自2018年積極拓展國際客戶，除國內客戶持續穩定成長外，目前成功與歐、美、日、印度及東南亞等11家國際客戶簽訂長期CDMO合約，展現研製能力。

博謙生技藉由五年來於CDMO市場累積的口碑，今年分別獲得了金鋒獎以及亞太企業精神獎傑出企業的高度肯定。除國內客戶持續穩定成長外，在美國、歐洲及日本與大陸市場也百花齊放，簽約數再創高峰。新廠產能也將帶來國際藥廠及生技公司後期及即將上市產品CDMO的接單需求，無疑將成為博謙生技未來快速成長、走向國際提升動能之高效引擎。