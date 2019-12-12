Hahow好學校明年1月底前 完成A輪融資400萬美元

由台灣七年級生團隊以「知識技能分享」概念創辦的線上教學平台龍頭「Hahow好學校」12日宣布，預計於2020農曆年前完成400萬美元的Ａ輪融資，包括群益創投、益鼎創投、財團法人交大思源基金會董事沈上謙等都將參與本輪融資。

Hahow好學校（Hahow）共同創辦人江前緯強調，此輪資金將持續深耕台灣、拓展國際市場與招募優秀人才，強化整體學習體驗。先前Hahow曾在2016 年底獲得心元資本種子輪資金、今年初完成Pre-A輪清華天使會等人融資。

藉由全球首創「群募開課」機制，Hahow以獨特創新的商業模式與競爭優勢，大幅拉開與其他平台的差距，積極跨足海外華人市場、擴展線上教育市場版圖。群益創投表示，學校教的內容與職場所需要的技能，永遠存在很大的差距，看好Hahow在成人教育問題上的解決能力與提供的產品服務；益鼎創投認為，Hahow透過嶄新的眾籌模式，創造一個不受時空限制的學習平台，有效解決學習供應鏈上的斷點與痛點，創造與專業人士、消費者之間三贏的局面。

Hahow重新定義「老師」的角色，專注於挖掘知識與技能，從素人開課、廣納知名YouTuber、網路意見領袖、名人、藝術創作者、職業講師等，透過內外部資源與協作，帶領知識擁有者，為老師做一站式整體服務，打通教學相長的完整生態系。老師可透過教學分享獲得收入、打造個人品牌，學習者則可從中跨域學習，實現共享教育的目標。