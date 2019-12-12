國際建築建材展登場 戴雲發Alfa Safe建築系統參展

台北國際建築建材暨產品展12日至15日在南港展覽館一館展出，戴雲發Alfa Safe建築系統今年特別以系統模板製作5米高的木馬模型進駐，並於現場展示鋼筋綁紮組立及系統模板組裝，讓民眾了解相關系統工法優點。

結構技師戴雲發表示，傳統模板工法經常因工人素質良莠不齊、作業區區分不當、材料與機具堆放規劃不善等，導致工作效益低落、工程成本增加、工期拉長、品質變差等結果，更有可能因施工不良或規劃不善使得工程人員遭受嚴重的安全危害。

另外，目前台灣營建工程的技術工人員，不斷因老化退休而缺工，其中最嚴重的是模板工程人員，已造成一年內工資上漲8%-12%，在建設公司仍在搶模板工情況下，預料未來模板工的工資漲幅會更高。

戴雲發表示，近十多年來世界各國都逐漸傾向採用各類的系統模板工法，有鐵模、鋁模、複合材料模板及大型框架模等，足以解決多變的施工尺寸及龐大的量體需求問題，符合多樣尺寸建築設計及完成面精準度之要求。

Alfa Safe系統模板工法則是將可重複的使用的易安特系統模板，與日本清水模工藝結合在一起，採日式清水模板的施工標準，柱牆模底部水平板的施作、外加斜撐、鍊條控制牆體垂直精準度、樓層交接面延續的平整控制、以水線嚴格控制梁外側的直線精準度等，能符合多樣尺寸建築設計且完成面精準、免泥作之要求。