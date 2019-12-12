響應新南向 新纖與越南VNPOLY簽MOU

響應新南向，新纖（1409）將正式揮軍越南，今（12）日與越南油電集團（PVN）旗下子公司VNPOLY簽訂合作備忘錄（MOU），新纖將運用VNPOLY的產能設備，在越南產銷聚酯纖維。

今天雙方在台北舉行簽約儀式，新纖總經理羅時銓坦承，新纖前進越南確實有點晚，主要新纖20年前就已經到泰國設廠，想說可以利用泰國的布局支應東南亞需求，但過去一年美中貿易戰牽動全球生產基地移轉，越南成為最大贏家，想想還是應該要過去。

他說，此次與VNPOLY合作具有三大優勢。首先是不用自己設廠，VNPOLY是越南油電集團PVN旗下的子公司，PVN的前身為越南油氣總局，身份如同台灣的中油，至於VNPOLY則是越南第一家國營的聚酯化纖公司。VNPOLY的新廠2015年才開動，日產能500公噸，設備非常新，但到目前為止產能都沒有開滿。新纖打算包下其中一部分產能，這樣就不用自己設廠。

其次，最近大家一窩峰前進越南，造成當地缺地、缺工問題嚴重，VNPOLY的國營身份，讓新纖可以比較不用去愁這些事。

第三，目前越南的紡織業供應鏈主要集中在南越，並逐漸往北發展，VNPOLY的新廠設在北越河內附近，新纖剛好可以藉機先卡位北越商機。

新纖董事長吳東昇形容，這是一次Win-Win的雙贏合作。VNPOLY主要供應越南國家紡織服裝集團，聚焦內需市場；而新纖的客戶都是國際大廠，雙方具互補性。