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遠航內部公告「資金籌措困難」 12月13日停止營運

便利鮮食背後的祕密 隱藏版台灣之光準備輸出東南亞

2019-12-12 14:47經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

外貿協會與台灣冷鏈協會與中華民國物流協會攜手合作，辦理「台灣冷鏈新南向商機研討交流會」，相中新南向新崛起的冷鏈廣大商機，特別邀請來自越南、印尼、馬來西亞及緬甸等五國六家經營冷鏈物流服務、生鮮產品經銷及農水產養殖等九位海外買主來台，吸引138家台灣業者報名參與。

此次，特別邀請日本NEC Solution Innovators, Ltd.及印尼冷鏈協會主席(Indonesia Cold Chain Association；ICCA) 作專題演講。NEC積極研究Smart Cold Chain並開發多溫層貨櫃，此次以「日本冷鏈趨勢」為題分享針對改善農產品運輸過程耗損的相關經驗；ICCA則擅長於解決農產海鮮從生產商到消費者過程中的保鮮技術，此行亦特別針對印尼冷鏈市場商機進行分享。

外貿協會秘書長葉明水表示，台灣冷鏈產業在國際上具競爭力，在協助出口臺灣優質生鮮蔬果上扮演著重要的角色，最近台美已簽署「台灣產番石榴鮮果實輸美工作計畫」，台灣是繼墨西哥後、全球第二個芭樂可以銷美的國家，更是亞洲第一，首批預計12月底前運美。

根據美國Grand View Research顧問公司分析2018年全球冷鏈物流市場規模約1,680億美元，全球冷鏈物流市場產值，預估2025年將達到4,475億美元，前景可期。

台灣冷鏈在農水產方面提供「跨境整合服務方案」實力堅強，採用多溫層共同配送（多溫共配）模式，提供全程低溫保鮮服務正可以補其不足。除了生鮮蔬果等農水產品外，冷鏈服務應用廣泛，食品、酒類、藥品及有機食品都有需求，臺灣在運送具時效及溫度敏感性產品領域也已達國際標準。

新南向國家如越南、馬來西亞、緬甸及印尼等國農漁水產產量豐富，但受限於食品保存技術常有高達30-40%的腐損率。來自緬甸的Aung Moe Khine Manufacturing Com. Ltd. 公司每月需處理50噸海鮮產品，這次來台便是想了解冷鏈保鮮相關技術與服務；還有來自馬來西亞的Integrated Cold Chain Logistics Sdn Ghd ，是服務在地製造商、加工商、分銷商、食品商及零售商的專業冷鏈物流公司，此行欲針對改善物流車的控冷裝置及自動化系統與臺灣業者洽談合作。

台灣便利商店、超市林立，便利鮮食唾手可得，背後功臣是完善的冷鏈系統 ，台灣冷鏈上、下游串接完整，經驗豐富。今年貿協帶領台灣冷鏈業者參加越南台灣形象展，並辦理冷鏈新南向研討交流會，未來可望結合產業公協會力量，協助業者布局東南亞冷鏈市場，進一步將臺灣優勢的冷鏈技術服務輸出全球。

外貿協會秘書長葉明水（中）與來自越南、印尼、馬來西亞及緬甸等國經營冷鏈物流服務、...
外貿協會秘書長葉明水（中）與來自越南、印尼、馬來西亞及緬甸等國經營冷鏈物流服務、生鮮產品經銷及農水產養殖等海外買主合照。 圖／貿協提供
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馬來西亞新南向水產

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