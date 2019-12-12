春節將屆 農委會籲勿網購、攜入國外肉品以防非洲豬瘟

對於非洲豬瘟疫情持續擴散，行政院長蘇貞昌今（12）日指出，農曆春節將屆，為因應年假期間大量旅客可能攜帶動物產品入境，以致引入非洲豬瘟，他指示有關單位在春節務必做好各項邊境把關工作，阻絕疫情入侵；農委會則呼籲全民防疫，切勿網購或違規攜入國外肉品，為防疫盡一份心力。

農委會指出，自2019年春節期間，僅中國大陸發生非洲豬瘟疫情，到即將到來的2020年春節，亞洲地區至今已增加了九個疫情發生國，情勢嚴峻，旅客在春節期間可能攜帶、購買臘肉、金華火腿等產品，而該類產品正具有高度傳播非洲豬瘟的風險。

農委會表示，據關務署統計，從2019年9月1日至30日止，查獲旅客違規攜帶含肉產品共計117件，空運快遞寄送15件，郵包149件，特別是郵包部分是過去13個月平均量的8倍，年節將屆有提前因應及宣導的必要。

農委會強調，近來農委會採取一連串強化措施，包括將旅客自近三年內發生非洲豬瘟國家，首次違規攜帶豬肉產品入境罰鍰金額提高至新台幣20萬元、對外來人士遭罰20萬未繳清罰款者拒絕其入境、於桃園機場以X光機檢查自高風險地區國家入境旅客手提行李，對入境其他所有機場及港站旅客檢查託運及手提行李。

農委會表示，上述措施實施後，國內入境旅客遭裁罰20萬元的案例數，從今年10月起已大幅下降，顯示該等強化措施已達到宣導及管控效果，面對即將來臨的春節入境旅客高峰，更應持續落實執行。

農委會強調，立法院12月3日三讀通過「動物傳染病防治條例」部分條文修正草案，新增規範電商業者應配合政府採取防檢疫措施，避免跨境購物成為防疫漏洞，網際網路內容涉及境外應施檢疫物販賣至國內，其廣告刊登者、平臺提供者、應用服務提供者等，應依輸出入動物檢疫機關公告，加註宣導防疫或檢疫之必要警語，保存刊登者、販賣者或訂購者個人資料，限制接取、瀏覽或移除相關網頁內容，以避免網購成為疫情入侵管道。

農委會呼籲民眾配合政府各項防疫檢疫作為，切勿網購國外肉品寄回台灣，返國時也不要違規攜帶動物檢疫物，而且電商平台業者也應善盡管理責任，違者將遭受重罰，盼透過大家的共同努力，守護台灣的非疫家園。