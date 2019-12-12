高市空污排放創新低 工廠空污費減收11%

高雄市政府今年推動興達電廠秋冬停機減煤，各工廠鍋爐燃油改燃氣及污染改善協商輔導等一籃子措施，並配合投資污染防制設備、燃油燃煤改燒天然氣及秋冬降載減排後，今年空污排放創下新低，空污費隨之減收11%。

環保局表示，工廠的污染物排放量顯著降低，空氣品質也因而較往年大幅改善，今年上半年高雄市工廠空污費收入較去年同期減少1,771萬元。

環保局指出，工廠空污費是根據污染物排放量來收費，今年減少的排放量有7成5來自於大型工廠，污染排放越少，繳交的費用就越低。比較同期，107年上半年收入1億6,264萬元，108年上半年僅有1億4,494萬元。

環保局進一步說明，從連續排放自動監測系統（CEMS）的數據分析，30家大型工廠的污染排放量佔全市工廠的74%，截至今年10月，排放量比去年同期大幅降低，硫氧化物即減少了2,503公噸，減幅達22.4%，相當於減少了4.7座中油大林廠；氮氧化物減少3,317公噸，減幅達7.3%，相當於減少2.9座中油大林廠的年排放量。

環保局表示，污染排放的減少，已反映在空氣品質的改善上，高雄市今年4月至今，沒有發生任何一天PM2.5紅害日，空氣品質良率75.7%，比去年同期70.6%增加5.1%，是歷年以來的首度突破。