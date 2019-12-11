搭「OPEN!大氣球遊行」拚觀光 WeMo推2天高雄免費騎

高雄「2019OPEN!大氣球遊行」將於12月14日（六）登場，匯集超過上百顆童趣大氣球、高達1,500人的表演團體演出。智慧電動機車出行服務 WeMo Scooter宣布 今年不缺席，獨家攜手主辦單位打造OPEN小將專屬造型電動機車，與高雄大學競技啦啦隊組成「WeMo Scooter 啦啦車隊」，參與年度遊行盛會。

另為響應氣球遊行與路跑活動，12月14至12月15日 WeMo Scooter 在高雄首次推出全面兩天服務0元免費騎，邀請高雄民眾24小時一「騎」來趟綠色遊行，騎乘有機會抽中半年免費騎大獎，打造低碳城市旅遊交通。

威摩科技 WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示，這次特別以全面零元邀請市民加入綠色運輸行列，參與高雄最有趣的盛宴。提供高雄市民更多元便利交通新選擇，一起帶動高雄城市觀光人潮。

WeMo Scooter 今年10月看準龐大服務需求首度進駐高雄，第一個開放區域鎖定左營區、楠梓區與前鎮加工出口處為起點，預計3年內在高雄投車約5,000台，更與高雄市政府交通局合作，消費者若持有MenGo交通月票，可用月卡點數兌換免費服務，共同積極推展高市綠色大眾運輸。

WeMo Scooter 甫開區即快速融入高雄市民生活圈，今年「2019OPEN!大氣球遊行」遊行特地聯名 OPEN小將，攜手打造專屬外型車隊參與遊行盛會，可愛的OPEN 小將躍上智慧共享機車外型外，WeMo Scooter App 也將出現 OPEN 小將機車特殊定位點（機車PIN點），消費者打開App地圖頁面即可看到OPEN 小將可愛頭像，與市民一起綠騎走透透高雄。

WeMo Scooter 也與高雄在地美食店家合作，推出限定合作商家優惠，12月14日至明年（2020年）1月14日與在地餐飲店家串連，WeMo Scooter 註冊會員只要向店家出示專屬App，即可用獨家優惠價享受在地美食。