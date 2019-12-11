永豐棧推歡樂耶誕套餐 搭限定甜點製造浪漫

聖誕節將至，台中永豐棧酒店將於12月24日、25日兩天晚餐期間，推出聖誕套餐，即日起限量接受預訂；風尚點心坊也同步獨家推出聖誕限定甜點─「聖尼古拉小人」，訴求要與消費者相約美麗的冬季，一同製造浪漫。

聖誕節快到了，各家業者無不把握機會推出相關商品或活動，全力爭取商機。永豐棧酒店風尚西餐廳今年推出的聖誕套餐，有奶油焗龍蝦、乾式熟成肋眼牛排、鮮蝦豬里肌捲、蔓越莓火雞捲等主餐。

另外，搭配燻鮭魚地瓜慕司佐醬油米餅片、章魚吸盤襯蒜味雙櫛瓜春捲、白花椰菜北非小米白花菜薄片、開心果豬肉派佐紅酒凍、羊肚菌濃湯佐帕瑪起士片、里昂式魚丸佐龍蝦汁等耶誕限定跨界創意風味。

現場將邀請沐風關懷協會的小天使們前來報佳音，還有聖誕老公公快閃現身分享愛與祝福。

年年熱銷，深受外國人喜愛的家鄉味-永豐棧酒店「風尚歡樂火雞」外賣，也是不可錯過的西洋節慶美味，散發著綜合乾果栗子清香的爐烤火雞，搭配獨家蔓越莓果醬。

另外，還有風尚燒烤美國肋眼牛排、阿爾薩斯豬腳等特色美食，12月15日前預訂，可享聖誕早鳥九折優惠！

風尚點心坊則同步推出聖誕節限定甜點：永豐棧獨家-有故事的「聖尼古拉小人」麵包、薑餅人、史多倫麵包、樹輪蛋糕等應景甜點，在歲末分享幸福的暖心時刻。

永豐棧酒店表示，聖尼古拉是法國阿爾薩斯小朋友的守護神，傳說中，他總在平安夜的晚上降臨，牽著驢子走訪家家戶戶，散播歡樂也散播愛，為小寶貝們祈福，護持孩子們能在愛中成長。