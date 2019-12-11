親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

美中貿易戰露曙光 分析師：本周六將宣布協議

基隆若要最大發展 柯文哲：併入北市最有效

永豐棧推歡樂耶誕套餐 搭限定甜點製造浪漫

2019-12-11 21:33經濟日報 記者宋健生／即時報導

聖誕節將至，台中永豐棧酒店將於12月24日、25日兩天晚餐期間，推出聖誕套餐，即日起限量接受預訂；風尚點心坊也同步獨家推出聖誕限定甜點─「聖尼古拉小人」，訴求要與消費者相約美麗的冬季，一同製造浪漫。

聖誕節快到了，各家業者無不把握機會推出相關商品或活動，全力爭取商機。永豐棧酒店風尚西餐廳今年推出的聖誕套餐，有奶油焗龍蝦、乾式熟成肋眼牛排、鮮蝦豬里肌捲、蔓越莓火雞捲等主餐。

另外，搭配燻鮭魚地瓜慕司佐醬油米餅片、章魚吸盤襯蒜味雙櫛瓜春捲、白花椰菜北非小米白花菜薄片、開心果豬肉派佐紅酒凍、羊肚菌濃湯佐帕瑪起士片、里昂式魚丸佐龍蝦汁等耶誕限定跨界創意風味。

現場將邀請沐風關懷協會的小天使們前來報佳音，還有聖誕老公公快閃現身分享愛與祝福。

年年熱銷，深受外國人喜愛的家鄉味-永豐棧酒店「風尚歡樂火雞」外賣，也是不可錯過的西洋節慶美味，散發著綜合乾果栗子清香的爐烤火雞，搭配獨家蔓越莓果醬。

另外，還有風尚燒烤美國肋眼牛排、阿爾薩斯豬腳等特色美食，12月15日前預訂，可享聖誕早鳥九折優惠！

風尚點心坊則同步推出聖誕節限定甜點：永豐棧獨家-有故事的「聖尼古拉小人」麵包、薑餅人、史多倫麵包、樹輪蛋糕等應景甜點，在歲末分享幸福的暖心時刻。

永豐棧酒店表示，聖尼古拉是法國阿爾薩斯小朋友的守護神，傳說中，他總在平安夜的晚上降臨，牽著驢子走訪家家戶戶，散播歡樂也散播愛，為小寶貝們祈福，護持孩子們能在愛中成長。

法國習俗上，無論大人或小孩，只要吃下聖尼古拉小人麵包，即象徵喜悅與重生。這份特別的禮物，是守護更是祝福。

聖誕節將至，台中永豐棧酒店將於12月24日、25日兩天晚餐期間，推出聖誕套餐，即...
聖誕節將至，台中永豐棧酒店將於12月24日、25日兩天晚餐期間，推出聖誕套餐，即日起限量接受預訂。記者宋健生／攝影
分享
風尚點心坊也同步推出聖誕限定甜點「聖尼古拉小人」，訴求要與消費者相約美麗的冬季，...
風尚點心坊也同步推出聖誕限定甜點「聖尼古拉小人」，訴求要與消費者相約美麗的冬季，一同製造浪漫。記者宋健生／攝影
分享

聖誕節甜點

延伸閱讀

台中市大隆商圈 點燈迎聖誕

趕在聖誕節前 小米推出手持吸塵器、新掃拖機器...

正妹IG曬「拐杖糖髮色」網狂讚：擊敗所有聖誕...

網美必去2聖誕打卡點 新北水岸光雕夜還有耶誕...

相關新聞

安捷培育在地機師 虎航兩副駕駛獲百萬獎金

2019-12-11 16:52

味全 搶上班族奶茶商機

2019-12-11 14:35

宏佳騰 電動機車申購衝亞軍

2019-12-11 14:35

新光鋼法說報喜 彰濱廠Q3已接單

2019-12-11 14:35

榮剛攻航太 VAR年底前交貨兩台

2019-12-11 14:35

味全搶攻奶茶市場 推「小牧好好」新飲品

2019-12-11 14:23

「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶

2019-12-11 13:10

金鑛咖啡暫緩收店危機 全台13家門市由富士康廣告承接

2019-12-11 08:57

如興賣中和羊毛 漢神資產接手

2019-12-11 00:35

國揚算盤打得精 16億收購中和羊毛不算貴

2019-12-11 00:34

神車發威 和泰車營收攻頂

2019-12-11 00:32

車市旺季提前到 本月續熱

2019-12-11 00:30

綠色百貨 SOGO奪節能標竿獎

2019-12-11 00:27

SOGO友善地球 顧客員工一起來

2019-12-11 00:27

麗寶台中Outlet二期 蓋好了

2019-12-11 00:26

中鋼減排 秀出成果

2019-12-11 00:26

正官庄 搶冬季養生商機

2019-12-11 00:26

星宇起飛 拿到許可證

2019-12-11 00:26

高雄國際食品展 大豐收

2019-12-11 00:26

高雄食品展…南台灣農漁產 食力堅強

2019-12-11 00:25

美義首次參展高雄食品展 大受好評

2019-12-11 00:24

星宇獲准飛了 最快中下旬售票

2019-12-10 23:43

智慧經營／蔡伯璟秘密武器奏功…智能物流 爭分搶秒

2019-12-10 22:46

法律頻道／沒講定的合作關係

2019-12-10 22:45

憲生說法／從封麥暴動 談產品性價比

2019-12-10 22:45

失智照護／藝術輔療 安定失智者的心

2019-12-10 22:45

星宇開航倒數 張國煒是不是「富一代」看這次

2019-12-10 21:37

中鋼冬季製程降載 減少粒狀物排放132.74公噸

2019-12-10 20:20

台灣168／前十月捷運收入上揚2.4％

2019-12-08 00:41

經濟投資展望論壇 12日登場

2019-12-08 00:20

看好買氣 潤泰新推四大住宅案

2019-12-07 02:25

潤泰新轉彎 搶搭商辦熱

2019-12-07 02:25

高績效教練／創新思維 迎接未來產業

2019-12-06 03:17

管理錦囊／挑管理工具速配擺第一

2019-12-06 03:17

策略經營／台灣之星總座賴弦五 結盟衝5G做大商機

2019-12-06 03:17

顯而立見／確定商業目的 再用數據驗證

2019-12-06 03:17

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36
看更多

熱門文章

金鑛咖啡暫緩收店危機 全台13家門市由富士康廣告承接

2019-12-11 08:57

5G頻譜競標首日 得標價267億

2019-12-11 00:04

環球晶加碼台灣 將匯回百億

2019-12-11 00:42

神車發威 和泰車營收攻頂

2019-12-11 00:32

壽險業砸百億 狂掃10年債

2019-12-10 23:49

5G競標第一天 喊到267億

2019-12-11 00:06

野村：5G iPhone將帶旺供應鏈

2019-12-11 00:30

大廠帶頭 半導體群聚效應擴散

2019-12-11 00:40

南山尹崇堯面試已完成 金管會近期將公布結果

2019-12-11 15:17

擠下南韓 台灣成今年全球最大半導體設備市場

2019-12-11 11:44

矽晶圓市況回暖 再等等

2019-12-11 00:41

麗寶台中Outlet二期 蓋好了

2019-12-11 00:26

三商美邦洗錢監控不確實 金管會開罰120萬

2019-12-11 20:05

玉晶光董座：中高階鏡頭熱 供不應求

2019-12-11 00:36

如興賣中和羊毛 漢神資產接手

2019-12-11 00:35

iPhone 11高階款恐減產

2019-12-11 00:28

壽險資金大量投入不動產 金管會兩重點緊盯

2019-12-11 17:15

遠東銀行發行2020月曆 行員代言特色山屋

2019-12-11 00:04

投資人為何愛台積電勝過三星？彭博點出這項因素

2019-12-11 20:48

法巴調查：台灣人買保單全球最多張 保障卻不夠

2019-12-11 16:32

國揚算盤打得精 16億收購中和羊毛不算貴

2019-12-11 00:34

房產多人共同繼承 可分別繳稅與登記

2019-12-10 23:19

新光金 前11月EPS 1.55元

2019-12-10 23:49

減碳成績差／學者：政府只用嘴巴減碳

2019-12-11 14:35

製造業固定投資 今年拚新高

2019-12-10 23:20

智慧眼鏡明年旺 照亮台積電

2019-12-11 14:35

凱基證總座異動 老外副董兼任 本土券商首例

2019-12-10 23:53

爺奶買保單要錄音 對這些商品殺傷力最大

2019-12-11 16:54

分期付款違約 留意發票開立

2019-12-10 23:19

南山 每股賺3.12元

2019-12-10 23:49

90%新創公司一年內倒閉 專利師公會：專利IP可融資幫助

2019-12-11 13:15

讓員工用「寶物」換獎金加薪 這公司獲國家人才發展獎

2019-12-11 19:06

勤業：5G聚焦智慧家庭、娛樂消費等五大應用場景

2019-12-11 10:59

顧立雄：ESG績效不佳恐衝擊公司股價

2019-12-11 19:16

全體受雇員工增幅 創10年最低

2019-12-10 23:32

勞檢員徵求不易 前2年流動率高、留不住老鳥

2019-12-11 14:35

老人保單錄音錄影 範圍擴大

2019-12-11 14:14

味全搶攻奶茶市場 推「小牧好好」新飲品

2019-12-11 14:23

新光鋼法說報喜 彰濱廠Q3已接單

2019-12-11 14:35

外資看好5G需求 DRAM報價跌幅收斂

2019-12-11 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top