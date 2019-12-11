親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

大安森林公園以前長這樣！台北人：住了30年現在才知道

網紅夜會女主播秦綾謙被抓包 她前夫一個動作虧大了

寶齡富錦推全新品牌 進軍運動醫學領域

2019-12-11 19:11經濟日報 記者陳書璿／即時報導

台灣老牌藥廠寶齡富錦生技(1760)以藥品研發為基礎，近年更拓展至醫美領域，致力於「抗衰老市場」，成為現今多角化經營企業。鑒於近年國內運動人口不斷提高，其中耐力運動如：路跑、三鐵、自行車及健行登山等市場呈現穩定成長趨勢，寶齡富錦正式發表全新品牌Race On銳速運動醫學，推出水動能電解質液（ORS SPORT HYDRO）與液態盾維生素D+E滴劑（Vitamin D+E Drops）兩項產品，宣告正式進軍運動醫學領域市場。

寶齡富錦總經理江宗明表示，公司近年觀察到隨著社會日益進步，物質生活水平的提升，民眾追求更加健康的生活理念也越來越強烈。

綜觀運動市場，根據國外跑步網站的統計（RunRepeat），全亞洲馬拉松市場去年的跑步人口成長為23%，而過去十年成長幅度則累積高達262.89% ; 另初步估計全年路跑賽事人次，每年台灣至少有100萬人次、中國也從2011年的40萬人次成長至約500萬人次以上，整體市場呈現高速成長，促使寶齡富錦，運用專業醫藥技術與臨床實證研發產品，迎合運動員的真實需求，是Race On品牌的最大優勢。

寶齡富錦協理莊瑞元進一步解釋，銳速運動醫學產品以攻守並進為目標，針對耐力運動者需求，分別就競速表現與防禦修護2系列提出第一階段產品規劃。藉由醫學研究與臨床實證，精準強化運動表現，幫助運動員發揮100%訓練結果；此外也運用寶齡富錦超過40年的劑型專業，提供方便、有效、安全多樣的產品選擇以符合運動使用者的需求。

寶齡富錦

延伸閱讀

田徑／周庭印獲銳速運動醫學贊助 目標一生一次...

網球／摘下加拿大年度大獎 安德里斯庫寫新頁

推特年度熱議排行 湖人、詹姆斯領先全聯盟

生技股11月營收 寶齡、瑞基同創歷史新高

相關新聞

安捷培育在地機師 虎航兩副駕駛獲百萬獎金

2019-12-11 16:52

味全 搶上班族奶茶商機

2019-12-11 14:35

宏佳騰 電動機車申購衝亞軍

2019-12-11 14:35

新光鋼法說報喜 彰濱廠Q3已接單

2019-12-11 14:35

榮剛攻航太 VAR年底前交貨兩台

2019-12-11 14:35

味全搶攻奶茶市場 推「小牧好好」新飲品

2019-12-11 14:23

「乖乖」換老闆！新東家竟是高雄地產大戶

2019-12-11 13:10

金鑛咖啡暫緩收店危機 全台13家門市由富士康廣告承接

2019-12-11 08:57

如興賣中和羊毛 漢神資產接手

2019-12-11 00:35

國揚算盤打得精 16億收購中和羊毛不算貴

2019-12-11 00:34

神車發威 和泰車營收攻頂

2019-12-11 00:32

車市旺季提前到 本月續熱

2019-12-11 00:30

綠色百貨 SOGO奪節能標竿獎

2019-12-11 00:27

SOGO友善地球 顧客員工一起來

2019-12-11 00:27

麗寶台中Outlet二期 蓋好了

2019-12-11 00:26

中鋼減排 秀出成果

2019-12-11 00:26

正官庄 搶冬季養生商機

2019-12-11 00:26

星宇起飛 拿到許可證

2019-12-11 00:26

高雄國際食品展 大豐收

2019-12-11 00:26

高雄食品展…南台灣農漁產 食力堅強

2019-12-11 00:25

美義首次參展高雄食品展 大受好評

2019-12-11 00:24

星宇獲准飛了 最快中下旬售票

2019-12-10 23:43

智慧經營／蔡伯璟秘密武器奏功…智能物流 爭分搶秒

2019-12-10 22:46

法律頻道／沒講定的合作關係

2019-12-10 22:45

憲生說法／從封麥暴動 談產品性價比

2019-12-10 22:45

失智照護／藝術輔療 安定失智者的心

2019-12-10 22:45

星宇開航倒數 張國煒是不是「富一代」看這次

2019-12-10 21:37

中鋼冬季製程降載 減少粒狀物排放132.74公噸

2019-12-10 20:20

雙12買氣旺 松果購物、網家業績傳捷報

2019-12-10 16:11

台灣168／前十月捷運收入上揚2.4％

2019-12-08 00:41

經濟投資展望論壇 12日登場

2019-12-08 00:20

看好買氣 潤泰新推四大住宅案

2019-12-07 02:25

潤泰新轉彎 搶搭商辦熱

2019-12-07 02:25

高績效教練／創新思維 迎接未來產業

2019-12-06 03:17

管理錦囊／挑管理工具速配擺第一

2019-12-06 03:17

策略經營／台灣之星總座賴弦五 結盟衝5G做大商機

2019-12-06 03:17

顯而立見／確定商業目的 再用數據驗證

2019-12-06 03:17

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36
看更多

熱門文章

金鑛咖啡暫緩收店危機 全台13家門市由富士康廣告承接

2019-12-11 08:57

星宇開航倒數 張國煒是不是「富一代」看這次

2019-12-10 21:37

5G頻譜競標首日 得標價267億

2019-12-11 00:04

環球晶加碼台灣 將匯回百億

2019-12-11 00:42

神車發威 和泰車營收攻頂

2019-12-11 00:32

壽險業砸百億 狂掃10年債

2019-12-10 23:49

5G競標第一天 喊到267億

2019-12-11 00:06

雙子星聯開案拍板 北市府17日與藍天宏匯簽約

2019-12-10 20:56

野村：5G iPhone將帶旺供應鏈

2019-12-11 00:30

大廠帶頭 半導體群聚效應擴散

2019-12-11 00:40

南山尹崇堯面試已完成 金管會近期將公布結果

2019-12-11 15:17

擠下南韓 台灣成今年全球最大半導體設備市場

2019-12-11 11:44

矽晶圓市況回暖 再等等

2019-12-11 00:41

麗寶台中Outlet二期 蓋好了

2019-12-11 00:26

玉晶光董座：中高階鏡頭熱 供不應求

2019-12-11 00:36

如興賣中和羊毛 漢神資產接手

2019-12-11 00:35

iPhone 11高階款恐減產

2019-12-11 00:28

遠東銀行發行2020月曆 行員代言特色山屋

2019-12-11 00:04

壽險資金大量投入不動產 金管會兩重點緊盯

2019-12-11 17:15

國揚算盤打得精 16億收購中和羊毛不算貴

2019-12-11 00:34

法巴調查：台灣人買保單全球最多張 保障卻不夠

2019-12-11 16:32

房產多人共同繼承 可分別繳稅與登記

2019-12-10 23:19

新光金 前11月EPS 1.55元

2019-12-10 23:49

製造業固定投資 今年拚新高

2019-12-10 23:20

凱基證總座異動 老外副董兼任 本土券商首例

2019-12-10 23:53

減碳成績差／學者：政府只用嘴巴減碳

2019-12-11 14:35

分期付款違約 留意發票開立

2019-12-10 23:19

南山 每股賺3.12元

2019-12-10 23:49

勤業：5G聚焦智慧家庭、娛樂消費等五大應用場景

2019-12-11 10:59

90%新創公司一年內倒閉 專利師公會：專利IP可融資幫助

2019-12-11 13:15

爺奶買保單要錄音 對這些商品殺傷力最大

2019-12-11 16:54

全體受雇員工增幅 創10年最低

2019-12-10 23:32

三商美邦洗錢監控不確實 金管會開罰120萬

2019-12-11 20:05

智慧眼鏡明年旺 照亮台積電

2019-12-11 14:35

勞檢員徵求不易 前2年流動率高、留不住老鳥

2019-12-11 14:35

味全搶攻奶茶市場 推「小牧好好」新飲品

2019-12-11 14:23

讓員工用「寶物」換獎金加薪 這公司獲國家人才發展獎

2019-12-11 19:06

車市旺季提前到 本月續熱

2019-12-11 00:30

顧立雄：ESG績效不佳恐衝擊公司股價

2019-12-11 19:16

新光鋼法說報喜 彰濱廠Q3已接單

2019-12-11 14:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top