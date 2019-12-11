寶齡富錦推全新品牌 進軍運動醫學領域

台灣老牌藥廠寶齡富錦生技(1760)以藥品研發為基礎，近年更拓展至醫美領域，致力於「抗衰老市場」，成為現今多角化經營企業。鑒於近年國內運動人口不斷提高，其中耐力運動如：路跑、三鐵、自行車及健行登山等市場呈現穩定成長趨勢，寶齡富錦正式發表全新品牌Race On銳速運動醫學，推出水動能電解質液（ORS SPORT HYDRO）與液態盾維生素D+E滴劑（Vitamin D+E Drops）兩項產品，宣告正式進軍運動醫學領域市場。

寶齡富錦總經理江宗明表示，公司近年觀察到隨著社會日益進步，物質生活水平的提升，民眾追求更加健康的生活理念也越來越強烈。

綜觀運動市場，根據國外跑步網站的統計（RunRepeat），全亞洲馬拉松市場去年的跑步人口成長為23%，而過去十年成長幅度則累積高達262.89% ; 另初步估計全年路跑賽事人次，每年台灣至少有100萬人次、中國也從2011年的40萬人次成長至約500萬人次以上，整體市場呈現高速成長，促使寶齡富錦，運用專業醫藥技術與臨床實證研發產品，迎合運動員的真實需求，是Race On品牌的最大優勢。

寶齡富錦協理莊瑞元進一步解釋，銳速運動醫學產品以攻守並進為目標，針對耐力運動者需求，分別就競速表現與防禦修護2系列提出第一階段產品規劃。藉由醫學研究與臨床實證，精準強化運動表現，幫助運動員發揮100%訓練結果；此外也運用寶齡富錦超過40年的劑型專業，提供方便、有效、安全多樣的產品選擇以符合運動使用者的需求。