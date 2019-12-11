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市場升溫 Gogoro電動機車陣營市占率26.29%

2019-12-11 18:47經濟日報 記者邱馨儀／即時報導

電池交換平台Gogoro Network宣布11月的PBGN消費者購車市占率高達...
電池交換平台Gogoro Network宣布11月的PBGN消費者購車市占率高達26.29%，排名躍升第一，於今年累計超過12萬台的銷售量。業者提供
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Gogoro電動機車陣營今年紛紛推出全新車款，炒熱電動機車市場；隨著Gogoro 3系列、YAMAHA EC-05、A Motor Ai-1 Sport、Gogoro VIVA、PGO Ur1 陸續上市，電池交換平台Gogoro Network宣布11月的PBGN消費者購車市占率高達26.29%，排名躍升第一，於今年累計超過12萬台的銷售量。

加入PBGN聯盟的YAMAHA於今年6月發表與Gogoro共同開發的首款電動機車「EC-05」，強調「人機官能」的設計，宏佳騰智慧電車A Motor在8月推出使用Gogoro Network智慧電池交換平台服務的「Ai-1 Sport」，搭配自家研發的CROXERA智慧儀表系統，一鍵導航電池交換站，直覺又簡單。再加上摩特動力PGO 11月底發表「Ur1」，使Gogoro陣營戰力大增。

除了PBGN（Powered by Gogoro Network）聯盟快速拓展，Gogoro Network 完成今年的建站目標，目前 GoStation 電池交換站總數已達 1,534 站（含建置中），且總用戶數高達 25 萬名，累計超過 6,500 萬的電池交換次數。未來，隨著用戶數不斷增加，Gogoro Network 將努力持續拓展布建密度與範圍，提供 PBGN 聯盟廣大用戶便利的電池交換服務與體驗。

Gogoro電動機車車市

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