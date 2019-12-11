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希爾頓Tapestry精選酒店品牌 攜兩酒店登陸亞太地區

2019-12-11 18:34經濟日報 記者邱馨儀／即時報導

希爾頓在台北和基督城分別簽訂了台北復興希爾頓Tapestry精選酒店和基督城現代希爾頓Tapestry精選酒店的開發協議。該兩項協議的簽訂標誌著希爾頓正式在亞太地區推出希爾頓 Tapestry 精選酒店品牌。

按照經營協議，台北復興酒店預計在2020年底開業，基督城現代酒店將在2021年第3季度開業。

上述兩家酒店將加入目前希爾頓在亞太地區運營的 9 個品牌共336 家酒店，包括希爾頓酒店及度假村、華爾道夫酒店及度假村、康萊德酒店及度假村、希爾頓格芮精選酒店、希爾頓嘉悅里酒店、希爾頓逸林酒店及度假村、希爾頓花園酒店、希爾頓歡朋酒店和希爾頓分時度假俱樂部。

希爾頓亞太區專案開發資深副總裁馬特·弗里 (Matt Fry) 表示：「不斷增多的中產階級持續推動亞太地區旅遊業的增長，讓我們看到賓客對希爾頓各品牌的巨大需求和業務增長機會。隨著我們在本地區不斷擴大業務佈局，非常興奮能在現有品牌組合基礎之上引入Tapestry 精選品牌，通過台北和基督城的兩家Tapestry 精選品牌酒店的簽約，進一步強化希爾頓在亞太地區的品牌佈局。」

2017 年在全球推出的希爾頓 Tapestry 精選酒店品牌匯集全球超過 20 家獨立高檔酒店，每家酒店都有自己的獨特風格和個性。Tapestry 精選酒店讓賓客在獲得純正本土體驗的同時，也能安心享受希爾頓品牌的高品質住宿體驗，此外賓客還能享受屢獲殊榮的希爾頓榮譽客會會員禮遇。

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