傳奇研發成果逐漸顯現 明年續推新作衝營運

傳奇（4994）近年邁入轉型期，2016年起連虧三年，今年研發成果逐漸顯現，在IP授權遊戲《風之國度》、自製遊戲《幻想神域二》等新品上市帶動下，轉虧為盈。展望明年，傳奇總經理周俊男今（11）日法人說明會中表示，除了期望繼續維持《風之國度》比線，《幻想神域二》國際版及《精靈樂章》手機版等手機遊戲，計畫明年陸續上市，期待挹注成長動能。

傳奇以自有遊戲IP《拉普拉斯的神子》，授權中國大陸遊戲商簡悅，開發日系MMORPG（大型多人在線角色扮演）手機遊戲《風之國度》，去年第三季起，陸續在中國大陸、台港澳、日本上線，替其營收帶來貢獻；今年第三季，再推《幻想神域二》，進一步激勵成長。傳奇累計前三季稅後純益3.69億元，每股純益（EPS）3.34元；前11個月營收34.38億元，年增330.8%。

傳奇明年除了《幻想神域二》國際版及《精靈樂章》手機版，另短連線小型研發遊戲，也希望明年有成果；新品加持下，市場看好其營運，可望比今年好。周俊男表示，《精靈樂章》手機版將是重點，此款遊戲是10年前的遊戲，也是很長壽的遊戲，端遊到現在還很多人在玩，屬於具備很大基礎，目前已經在部分渠道進行測試，反饋情形還不錯、符合期待。

傳奇因應《風之國度》和《幻想神域二》上市，該季行銷費用都有墊高現象，傳奇表示，接下來做好成本控管，會是一個重點。行銷策略上，由於手遊玩家分散在各個平台，電視廣告效益不如過去端遊來得強，現在行銷資源多放在網路，皆有做效益評估，會根據遊戲上市後表現，決定要投入多少費用，

周俊男也說，未來展望以自主研發為主，研發會以角色扮演（RPG）類型遊戲為主，藉由自主研發遊戲推出，可望對毛利率帶來助益；另外在短連線遊戲，計畫針對不同型態遊戲嘗試開發；自有IP授權部分，會藉由授權美術、故事設定等遊戲模組，與中國公司合作開發遊戲。