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高端疫苗CPC中心明年Q1啟用 以CDMO委託開發製造為主

2019-12-11 18:30經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

高端疫苗（6547）營運面報喜，興建全台最高規格的細胞製備中心（CPC, Cell Processing Center）廠將於2020年第1季正式啟用；以CDMO委託開發製造為主，依客製化提供各項服務，明年新廠效益就會開始顯現；另外，腸病毒疫苗將步入收割期，預計12月底將完成全部收案，待試驗結果分析完成後，將可同步於台灣及東協國家申請藥證。

高端一步到位、高規格打造最高等級細胞製備中心，新竹生醫園區依照最高規格的PIC/S及EMA ATMP GMP（新興生醫產品GMP要求）規範，興建全台最高規格的CPC中心，目前高端CPC廠的硬體及操作設備皆已到位，預計明年第1季將正式落成啟用，配合細胞治療聯盟夥伴提出特管辦法送件，搶攻台灣特管辦法開放後的龐大需求，進攻細胞治療市場。

細胞治療已成為國際醫療趨勢，台灣在今年特管辦法開放後，許多廠商與醫院積極合作，向衛福部提出細胞治療技術申請，截至11月15日止，衛福部醫事司有超過100件申請案在審核中。

高端指出，因為過去國內細胞治療產業僅有部分大型醫院與生技公司擁有小規模GTP實驗室，細胞治療產能有限；在新法施行後對高規格的生產場地需求大增，高端疫苗擁有專精的細胞培養技術、無菌製備操作及GMP相關經驗，直接以最高等級的細胞製備中心取得產業先機。

尤其，高端疫苗的CPC廠位於新竹高鐵站附近，地理位置具優勢，未來配合廠商與北、中、南部的醫院進行合作，可在最短的時間內提供病患最高品質的細胞製備，有望吸引更多廠商與醫院的合作意願。

另外，高端疫苗在疫苗本業上開始步入收割階段，其開發的腸病毒71型疫苗，為全球唯一進行多國多中心臨床試驗的開發案，日前於台灣、越南數個大型臨床醫學中心同時執行三期臨床試驗，總收案人數超過3000人，且目前收案進度已達90%，預計12月底將完成全部收案；待試驗結果分析完成後，將可同步於台灣及東協國家申請藥證。

中國近年腸病毒疫苗上市後，銷售逐年創新高，2018年全年出貨量近3000萬劑，已創造超過新台幣300億的市場佳績，而高端的腸病毒疫苗是具PIC/S GMP認證，較中國國產疫苗更具品質優勢。鄰近的其他東南亞國家，也飽受腸病毒感染之苦，高端疫也會搶攻東南亞市場商機。

疫苗腸病毒東南亞

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