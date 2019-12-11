星宇取得營運許可證 旅行社推澳門四天三夜1萬2,400元

想搶頭香搭星宇航空的民眾看過來。星宇航空今（11）日向民航局領取「民用航空運輸業營運許可證」（AOC），合作的旅行社隨即打出四天三夜澳門機加酒行程，表定1月23日出發，開價1萬2,400元，而澳門航線的個人機票未含稅約8,000多到9,000多元不等，越南峴港和馬來西亞檳城機票則約在1.1萬到1.3萬多元不等。

星宇航空於今日正式取得營運許可證，代表今日起就可正式對外營運、與旅行社合作攬客，目前規畫本（12）月下旬對外售票，明年1月23日澳門、檳城、峴港三點齊飛。

旅行社業者透露，星宇航空預計12月16日開賣機票，澳門團體票未稅價約7,000多到8,000元多不等，若包裝成機加酒行程，非春節價格最低約1.2萬元起，個人機票則比團體票貴1,000到1,500元不等，未稅約8,000多到9,000多元。

至於峴港和檳城機票價格差不多，團體機票平日未稅約9,000到1萬多元，春節期間團體機票約1.2萬多元，若包裝成行程，四星行程團費約2.3萬到2.5萬元之間，五星行程約在3萬到3.2萬元間，若個人機票，則與團體機票差2,000多元，個人機票約在1.1萬元到1.3萬多元不等。

以澳門的個人機票來看，長榮航空1月23日出發的來回票含稅費約8,400多元，將比星宇航空便宜一千多元，而台灣虎航未加餐點、行李托運，1月23日出發的來回票含稅費約8,100元。星宇開航後，旅客會不會以票價為選擇搭乘航空公司的依據，有待觀察。