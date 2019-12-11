新增避風港 財政部：無須送主檔報告者也免送國別報告

跨國企業台灣成員的國別報告避風港條款再新增一條。財政部賦稅署發布最新解釋令，未來只要符合免送交「集團主檔報告」標準的跨國企業，也可同步免送「國別報告」，減輕營利事業遵循成本。

為了打擊避稅，台灣自2017年起引入移轉訂價三層文據架構，符合一定門檻的跨國企業台灣成員，必須在會計年度結束後一年內，送交集團主檔報告及國別報告，並設有「避風港條款」。

需送交集團主檔報告的門檻，是該跨國企業台灣成員全年收入達30億元，或跨境受控交易達15億元；需送交國別報告的門檻，則是跨國集團前一年度核定收入達270億元。

賦稅署近期針對國別報告新增一條避風港條款。官員表示，一般而言，若跨國企業我國成員未達到主檔報告送交門檻，也就是前述的30億元、15億元，通常逃稅風險較低，但準備國別報告，對企業而言遵循成本很高，因此透過解釋令鬆綁，同意當跨國企業我國成員不需送交主檔報告時，也可免送國別報告。

不過賦稅署提醒，若跨國企業在我國有不只一個成員，就要依個別成員狀況來看，不會因為A成員豁免，B成員也一併免交。

賦稅署指出，引進移轉訂價三層文據架構兩年來，接獲不少外商公司台灣成員反映，由於國別報告涉及集團利潤配置情形，被母公司視為機密，而不願提供給台灣成員，加上目前與我國簽署國別報告自動交換的國家僅紐西蘭、日本及澳洲，未來賦稅署將透過電子化，規劃由母公司自行上傳國別報告，提升法遵意願。