安捷培育在地優秀機師 虎航兩副駕駛獲百萬獎金

台灣飛安基金會今（11）日頒發「國內航空器駕駛員訓練獎助金」，表揚兩名全程在台灣學習飛行，並成功考取航空公司的兩名年輕機師，各獲頒50萬元獎助金。 圖／安捷飛航訓練中心提供 分享 facebook

安捷深耕在地飛行訓練產業有成，培育的優質機師人才深受航空公司肯定，台灣飛安基金會今（11）日特別頒發「國內航空器駕駛員訓練獎助金」，表揚兩名全程在台灣學習飛行，並成功考取航空公司的兩名年輕機師，各獲頒50萬元獎助金。頒獎人中華航空事業發展基金會主任秘書鄭賜榮表示，國內有很好的訓練，期待透過這個獎項發揮激勵作用，讓未來能更多年輕人、更多有志同入航空產業的民眾，也能一同投入在台灣的飛行訓練。

此次兩名獎助金得主，為台灣虎航的A320副駕駛郭仁寬及陳炤均，由於工作表現優秀，深受公司肯定，獲台灣虎航推薦得獎。獲獎機師郭仁寬表示，國籍航空的基地就在台灣，在台灣接受訓練，從訓練階段就孰悉本國規定、作業程序、空域以及航管通話（ATC），對考試及執業都有益處。

另一名獲獎副駕駛陳炤均，在安捷完訓後，持續留在學校，擔任地面學科教官工作，當過學員及教員的他直言：「台灣的訓練方式真的很嚴格，而且在台灣學飛，可以省去後續將外國執照轉回台灣執照的時間。」此外，從訓練階段就能孰悉台灣多變的天氣，在執業後也很有幫助，有利於飛行時的判斷。

安捷飛航訓練中心表示，獎助金可以提升國人在台從事飛行訓練的意願，加上台灣訓練機構與航空公司在訓練項目保持緊密的溝通聯繫，能提供學員真正符合航空公司需求的訓練要求，完訓後報考航空公司，往往也比較能夠滿足航空公司的期待，無論報考航空公司或是上線後的表現，都格外傑出。因此，不論是國人飛行圓夢、提升在地訓練能量，或是航空公司遴選優秀人才，獎助金都能發揮顯著的效益。

台灣飛行安全基金會執行辦理的「國內航空器駕駛員訓練獎助金」，是由財團法人中華航空事業發展基金會提撥經費，每年12個名額，每人最高可獲得獎助金50萬元。設立獎助金的目的，主要在於扶植國內民用航空飛行訓練機構、鼓勵國人參加訓練課程，並且為民航產業充實優質的飛行人力。

凡是全額自費參加訓練課程、取得商用駕駛員檢定證（Commercial Pilot Licence, CPL）、成功考取國籍航空，且擔任民航運輸駕駛員滿3年者，即具備申請獎助金的資格。目前其他考取航空公司的安捷畢業學員，也陸續遞出獎助金的申請，預計有更多國內受訓的年輕學子可以獲頒獎助金。