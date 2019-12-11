臺大管理碩士學分班、碩士在職學位班 說明會報名中

職場上，唯有不停進修才能保持不敗地位，同時提升自己對企業的價值，人生的目標！臺大專業課程，「管理碩士學分班」課程規劃從管理公司的哲學到實務經營的策略，由臺大EMBA師資親授，透過24學分完整學習產、銷、人、發、財管理知識，內容深入淺出、務實精要而不繁瑣，讓所學能馬上銜接職場，只要您具有學士學位或符合報考碩士之同等學力資格，且具有2 年(含)以上工作經驗者，皆可報名。學成後將可取得臺大授予的學分證明。

如果你想要取得學位資格，則可報名臺大「事業經營」、「事業經營法務」、「生物科技管理」等三個碩士在職學位班。不論您是商業、法律還是生技領域人士，只要具備學士學位或符合報考碩士之同等學力資格，且具有3 年(含)以上工作經驗者，便可報考。

【事業經營碩士在職學位班】您需要專業的管理技能，但始終找不到符合您職場需求的管理課程嗎？臺大事業經營碩士在職學位班結合理論與實務應用，由臺大管理學院專任師資親授，並搭配業界實務教師，提升您的職場競爭力與實務的應用能力。

【事業經營法務碩士在職學位班】擁有法律專長又想要增進管理知能嗎？或是專責管理，又想要增進法務知能，卻不知道該如何選擇嗎? 臺大事業經營法務碩士在職學位班結合「法務」與「管理」兩種專業，提供社會菁英在職進修管道，成為專業與實務並重的管理法務專才，進行事業決策時能夠整合管理與法務策略思維，避免企業未來成長與發展遭遇法務危機。

【生物科技管理碩士在職學位班】專為生技醫藥相關產業管理人員規劃，結合管理、生物科技與醫藥等專業，提升生物科技與醫藥相關產業管理人員在進行事業決策時的管理知能，培養學生成為學理與實務並重的管理菁英，有助生物科技與醫藥產業經營管理專業品質之提升，正面影響產業與經濟發展。

想了解更多，絕對不容錯過課程說明會。「管理碩士學分班」108年12月26日(四)晚上19:00；「碩士在職學位班」109年1月5日(日)13:30台北、2月16日(日)13:30新竹

詳情請上《臺大推廣教育網》或電洽(02)2362-0502。