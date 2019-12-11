味全搶攻奶茶市場 推「小牧好好」新飲品

味全（1201）搶攻奶茶商機，歲末壓軸登場，「小牧好好」新飲品，小牧化身年輕上班族小人物代表，在瓶身分享他日常工作、引起網路新議題，搶攻國內消費者喜歡鮮奶茶的市場商機。

味全是內需概念股，國內外的銷售不斷傳喜訊，持續強化冷藏飲品市場。以味全市占22%的鮮乳產品，這次推出的新奶茶也是準備要搶攻國內乳品商機。

味全指出，經過統計，小牧好好擄獲消費者的主因除了好乳、好食材，好好喝外，小清新包裝風格更是吸睛，一上架就是焦點，而且小牧更是化身年輕上班族小人物代表，在瓶身分享他日常工作、生活的情感記事，其情境與文字一語道破現代普遍上班族的心聲，療癒感一推出立即引起廣大共鳴加轉發討論。

通路商表示，近年奶茶、咖啡風潮興起，尤其奶茶市場更是異軍突起。消費者愈來愈喜歡鮮奶茶，小牧好好全系列使用100%台灣在地酪農生乳，無添加香料、奶粉、奶精，選擇錫蘭古都Kandy產錫蘭紅茶，口感清香帶點香醇，好乳、好咖啡、好茶。