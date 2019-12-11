2020年金鑛咖啡僅剩1門市 總部證實計畫推出全新品牌

前陣子驚傳收店危機的昔日南霸天金鑛咖啡今（11）日表示，公司已積極轉型，將持續朝向咖啡豆原物料供應商角色，並持續維持部分門市營運，且中、南部共13家門市已頂讓，轉由富士康廣告集團以富士康家庭事業有限公司所屬品牌承接，未來金鑛咖啡僅會留下一家位於台北內湖花市附近的堤頂門市，並預計2020年將推出新品，並有全新的展店策略。

金鑛咖啡公關何哲瑋表示，確實是因為店租成本過高，再加上從高雄起家的金鑛咖啡一直都是以平價咖啡定位，一杯拿鐵售價僅星巴克的一半，因此面臨營運上的必須轉型。

何哲瑋進一步指出，自今年8月起已陸續收掉30多間門市，總共資遣約220多名員工，最後這13家門市則是頂讓給富士康家庭事業有限公司，但絕對不是經營權的轉讓，而是門店的頂讓。

何哲瑋說明，目前除暫時授權富士康家庭事業有限公司使用金鑛咖啡品牌註冊商標三個月的時間外，富士康所承接的13家門市所使用的咖啡豆，均向金鑛咖啡採購商用精品咖啡豆以服務顧客。

據了解，金鑛咖啡2020年除保留堤頂門市外，也會推出全新品牌。何哲瑋不諱言，全新品牌的推出，就會有新的定位，對消費者來說則會有新的價值。

至於B2C的部分，金鑛咖啡則與燦坤3C共同推動淺口袋咖啡方案，並由公司直供精品咖啡豆，讓消費者輕鬆享受輕奢咖啡芳香生活。

此外，金鑛咖啡也提到，未來也將提供更完整的咖啡技術方案及設備配套方案，包含：代工烘培等。