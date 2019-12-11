親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

新任歐盟主席馮德萊恩，如何以「地緣政治」重振歐洲？

吳怡農民調、網路聲量皆快速上揚 蔣萬安選情告急？

2020年金鑛咖啡僅剩1門市 總部證實計畫推出全新品牌

2019-12-11 11:45經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

前陣子驚傳收店危機的昔日南霸天金鑛咖啡今（11）日表示，公司已積極轉型，將持續朝向咖啡豆原物料供應商角色，並持續維持部分門市營運，且中、南部共13家門市已頂讓，轉由富士康廣告集團以富士康家庭事業有限公司所屬品牌承接，未來金鑛咖啡僅會留下一家位於台北內湖花市附近的堤頂門市，並預計2020年將推出新品，並有全新的展店策略。

金鑛咖啡公關何哲瑋表示，確實是因為店租成本過高，再加上從高雄起家的金鑛咖啡一直都是以平價咖啡定位，一杯拿鐵售價僅星巴克的一半，因此面臨營運上的必須轉型。

何哲瑋進一步指出，自今年8月起已陸續收掉30多間門市，總共資遣約220多名員工，最後這13家門市則是頂讓給富士康家庭事業有限公司，但絕對不是經營權的轉讓，而是門店的頂讓。

何哲瑋說明，目前除暫時授權富士康家庭事業有限公司使用金鑛咖啡品牌註冊商標三個月的時間外，富士康所承接的13家門市所使用的咖啡豆，均向金鑛咖啡採購商用精品咖啡豆以服務顧客。

據了解，金鑛咖啡2020年除保留堤頂門市外，也會推出全新品牌。何哲瑋不諱言，全新品牌的推出，就會有新的定位，對消費者來說則會有新的價值。

至於B2C的部分，金鑛咖啡則與燦坤3C共同推動淺口袋咖啡方案，並由公司直供精品咖啡豆，讓消費者輕鬆享受輕奢咖啡芳香生活。

此外，金鑛咖啡也提到，未來也將提供更完整的咖啡技術方案及設備配套方案，包含：代工烘培等。

金鑛咖啡富士康經營權

延伸閱讀

金鑛咖啡暫緩收店危機 全台13家門市由富士康...

埔里杷城疏洪道咖啡飄香 河面綠藻殺風景

屏東咖啡豆評鑑賽 19日開幕

影／埔里要打造「台版塞納河左岸」 河面卻像褐...

相關新聞

如興賣中和羊毛 漢神資產接手

2019-12-11 00:35

國揚算盤打得精 16億收購中和羊毛不算貴

2019-12-11 00:34

神車發威 和泰車營收攻頂

2019-12-11 00:32

車市旺季提前到 本月續熱

2019-12-11 00:30

綠色百貨 SOGO奪節能標竿獎

2019-12-11 00:27

SOGO友善地球 顧客員工一起來

2019-12-11 00:27

麗寶台中Outlet二期 蓋好了

2019-12-11 00:26

中鋼減排 秀出成果

2019-12-11 00:26

正官庄 搶冬季養生商機

2019-12-11 00:26

星宇起飛 拿到許可證

2019-12-11 00:26

高雄國際食品展 大豐收

2019-12-11 00:26

高雄食品展…南台灣農漁產 食力堅強

2019-12-11 00:25

美義首次參展高雄食品展 大受好評

2019-12-11 00:24

星宇獲准飛了 最快中下旬售票

2019-12-10 23:43

智慧經營／蔡伯璟秘密武器奏功…智能物流 爭分搶秒

2019-12-10 22:46

法律頻道／沒講定的合作關係

2019-12-10 22:45

憲生說法／從封麥暴動 談產品性價比

2019-12-10 22:45

失智照護／藝術輔療 安定失智者的心

2019-12-10 22:45

星宇開航倒數 張國煒是不是「富一代」看這次

2019-12-10 21:37

中鋼冬季製程降載 減少粒狀物排放132.74公噸

2019-12-10 20:20

雙12買氣旺 松果購物、網家業績傳捷報

2019-12-10 16:11

詩肯11月回暖 年成長突破30%

2019-12-10 14:37

雙12倒數 電商前哨戰報捷

2019-12-10 14:37

樂天Kobo明年拓點實體通路 都會區與花蓮優先

2019-12-10 13:31

新北簡易都更再添兩案 永和信義段今日開工

2019-12-10 12:44

核定營運許可 星宇航空啟航萬事俱備本月賣票

2019-12-10 12:39

星宇航空12月中將開賣 商務艙、經濟艙機上餐周五亮相

2019-12-10 12:32

新任法國在台協會主任拜會桃市府 盼引薦法國優質企業

2019-12-10 12:31

新北市國土計畫通過 年底送內政部審議

2019-12-10 12:27

正式啟航！交通部核定星宇航空營運許可 12月中可開始售票

2019-12-10 11:42

勤業眾信歡慶175周年 愛心捐贈175萬元

2019-12-10 11:35

農曆年買氣到 詩肯估台灣12月營收重回成長軌道

2019-12-10 10:45

轉單效應及台商回流 調查：明年Q1人力需求大增

2019-12-10 10:39

全國唯一智慧健康照護園區動土 嘉義縣轉型工農大縣

2019-12-10 10:21

還在買水貨小藍罐嗎？小心買到超標五倍的這個成分

2019-12-10 09:44

台灣168／前十月捷運收入上揚2.4％

2019-12-08 00:41

經濟投資展望論壇 12日登場

2019-12-08 00:20

看好買氣 潤泰新推四大住宅案

2019-12-07 02:25

潤泰新轉彎 搶搭商辦熱

2019-12-07 02:25
看更多

熱門文章

不敵瞬間強風 台中風力發電機組葉片遭吹斷

2019-12-10 19:22

超商也可換匯了！萊爾富推台外幣現鈔兌換機

2019-12-10 17:26

星宇開航倒數 張國煒是不是「富一代」看這次

2019-12-10 21:37

金鑛咖啡暫緩收店危機 全台13家門市由富士康廣告承接

2019-12-11 08:57

影／桃園海岸2風機地基崩塌危險 台電緊急搶修護岸

2019-12-10 20:11

實質薪資倒退16年 薪水追不上物價漲幅

2019-12-10 16:50

5G頻譜競標首日 得標價267億

2019-12-11 00:04

中火改善期剩3天...台電：煤用掉收不回 中市環局：嚴格執法

2019-12-10 14:14

環球晶加碼台灣 將匯回百億

2019-12-11 00:42

神車發威 和泰車營收攻頂

2019-12-11 00:32

壽險業砸百億 狂掃10年債

2019-12-10 23:49

5G競標第一天 喊到267億

2019-12-11 00:06

雙子星聯開案拍板 北市府17日與藍天宏匯簽約

2019-12-10 20:56

勞動部修法 業者須替外送員投保300萬元最快月底上路

2019-12-10 16:08

野村：5G iPhone將帶旺供應鏈

2019-12-11 00:30

大廠帶頭 半導體群聚效應擴散

2019-12-11 00:40

矽晶圓市況回暖 再等等

2019-12-11 00:41

麗寶台中Outlet二期 蓋好了

2019-12-11 00:26

國人10月總月薪跌破5萬元 較上月減少5.44%

2019-12-10 17:24

玉晶光董座：中高階鏡頭熱 供不應求

2019-12-11 00:36

如興賣中和羊毛 漢神資產接手

2019-12-11 00:35

調查：8成6上班族有意轉職 期待加薪8300元

2019-12-10 13:20

iPhone 11高階款恐減產

2019-12-11 00:28

10月經常性薪資42,060元 年增2.02%仍不及16年前水準

2019-12-10 16:15

響應回台 環球晶董事會通過匯回台幣百億元

2019-12-10 19:01

藍天：獲北市府捷運工程局函文 雙子星17日正式簽約

2019-12-10 18:41

工研院組雷射源「國家隊」 要搶攻百億以上市場

2019-12-10 14:40

遠東銀行發行2020月曆 行員代言特色山屋

2019-12-11 00:04

國揚算盤打得精 16億收購中和羊毛不算貴

2019-12-11 00:34

數位時代為了這原因 銀行仍堅持印製月曆

2019-12-10 17:24

蔡總統：馬稠後後期園區2024年完成開發 每年800億產值

2019-12-10 15:24

超時工作沒給加班費逼走護理師 新竹國泰醫院賠錢

2019-12-10 14:37

製造業固定投資 今年拚新高

2019-12-10 23:20

中美貿易大戰台商回流 徐國勇：台灣現在沒五缺問題

2019-12-10 14:01

新光金 前11月EPS 1.55元

2019-12-10 23:49

房產多人共同繼承 可分別繳稅與登記

2019-12-10 23:19

一銀關島分行喬遷 海外據點持續發展

2019-12-10 16:02

凱基證總座異動 老外副董兼任 本土券商首例

2019-12-10 23:53

中鋼冬季製程降載 減少粒狀物排放132.74公噸

2019-12-10 20:20

工研院領軍組雷射源國家隊 搶攻百億市場

2019-12-10 15:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top