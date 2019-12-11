全日空深耕台灣25周年 將持續提升品質服務旅客

ANA 「全日本空輸株式會社」（全日空）深耕台灣25周年，為慶祝並感謝台灣的旅客，ANA 同步舉辦線上抽獎活動，凡於桃園／松山機場與 ANA 活動背版合照，照片上傳至 ANA 台灣（ANA.全球）粉絲專頁，即有機會抽中 ANA 紀念小禮物乙個（共25名）。

ANA還特別與具台灣代表性的鶯歌陶瓷合作，提供12月12日當日搭機的旅客，贈送 ANA25 週年吸水陶瓷杯墊及具富意義的25週年紀念搭機證明。

ANA台灣分公司總經理滿田榮一郎表示，ANA也非常注重旅客搭乘的感官感受，一直以來堅持以不同的面向提供給旅客最高品質的服務。在機場服務方面，ANA繼羽田機場及新千歲機場後，福岡機場也開始導入自助行李託運機「ANA Baggage Drop」。

同時也更新了劃位櫃台的設計。為讓旅客更清楚簡單明瞭、優化報到及登機的手續，ANA更於國際線航班之使用機場的告示牌及備品做了重新規劃，以及秉持日籍航空公司「Omotenashi」誠心款待的精神，提供顧客至上的服務。

除了不斷提升服務，ANA也不斷投入公益活動回饋給台灣，滿田榮一郎表示，為了要感謝台灣人對日本東北311大地震的援助，以及ANA飛機委託長榮航太維修所在桃園地區的居民，自2013年起，ANA每年針對地方小朋友舉辦機體見學（航空教室），讓學齡孩童可以了解一架飛機起降的作業流程及飛行原理，進而感受到飛行的奧妙。滿田榮一郎表示，ANA將會持續舉辦，回饋給台灣，投入公益不遺餘力。

ANA 目前每天三班往返台北－東京，包括一班早去晚回的桃園－成田，以及每日中午、下午由松山機場飛往羽田的航班。旅客經東京轉機前往大阪、名古屋、福岡，不需要額外付費，從東京轉往上述之外的日本各城市，單程只需加價2,000元。

ANA指出，目前擁有西雅圖、聖荷西、舊金山、洛杉磯、、墨西哥、夏威夷、休士頓、芝加哥、華盛頓、紐約、溫哥華北美航點。此外，與共同事業夥伴「聯合航空」強化亞洲通往北美航線版圖。

在餐飲部分，由全球知名廚師、餐飲專家與 ANA 客機廚師組成「美食鑑賞家 The Connoisseurs」團隊設計機上餐食，大幅提升機內餐的選擇性。

為響應旅客需求，ANA 於歐洲、美洲、大洋洲及部分亞洲航線增加了經濟艙機內餐食的份量。同時，每年以不同主題舉辦機內餐食由您決定票選活動，讓旅客可以更深入了解日本各地的美食文化。