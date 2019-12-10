永達連續八年發起「紅包愛」公益活動

農曆春節即將來臨，多數民眾最期待莫過於領到年終大紅包，然而台灣仍有許多弱勢家庭無法感受過節的欣喜，對他們而言「過年是一天，過生活是一載」，總是擔憂能否三餐溫飽、孩子是否能平安長大。

永達社會福利基金會連續八年的「紅包愛」公益活動，今年專注在兒少關懷，媒合六家弱勢機構，於今(10)日假台北車站舉辦《永達紅包愛》公益記者會，在寒冷的歲末，募集幸福紅包，幫助孩子們安穩過好年。

七歲的恩恩，母親在生下他後就離開家，父親沒有穩定工作也無心照顧他，從小恩恩就像個足球般一下跟爸爸，一下被踢去跟爺爺奶奶，家中花費也只能靠爺爺奶奶擺攤賣香腸支持。一家人吃飽都很困難，更別說有多餘的錢讓恩恩去買校服或上課輔班等其他開支。

十個月大的小葡萄因受暴三度入院，曾被打到骨折、後腦創傷，又長期營養不良，體重才五公斤多。「七坐、八爬」嬰兒的發展歷程，小葡萄落後許多，不會坐、也不懂爬，直到來到高雄市私立希恩之家後，小葡萄的體重與發展才開始急起直追，容易受驚嚇與哭鬧的情況才獲得改善。

還有許多和恩恩及小葡萄相同境遇的孩子，遺落在社會的角落，需要民間機構的安排照護或提供協助解決生活困境等問題，才有機會平安長大。永達「紅包愛」的幸福紅包袋，今年邁入第八年，特別由往年的六款增加至八款(每袋愛心價100元)，希望購買的民眾在鼠年都能「鼠來寶、發大財」，也將這樣的善心與能量傳遞給弱勢機構，義賣所得將全數捐贈六家兒少機構，包含：現代婦女基金會、忠義社會福利事業基金會、台中市私立張秀菊社會福利慈善事業基金會、台灣怡心寶貝社群協會、高雄市私立希恩之家、台灣喀瑪國際慈善協會。