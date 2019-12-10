銀行業獲利王看投資台灣 1216重磅登場

今冬重磅級知識饗宴——經濟日報與經濟部共同主辦的投資台灣論壇，今(2019)年12月16日將在台大醫院國際會議中心登場。論壇邀請到長年穩居台灣銀行業獲利王的中國信託商業銀行總經理陳佳文，針對企業布局、金融契機，分享其前瞻觀點。

陳佳文表示，在美中貿易衝突以及海外實施經濟實質法的影響之下，台商企業營運模式變動、供應鏈重新布局，產生資金跨國流動。據中經院調查，近八成台商製造業表示美中貿易衝突對營運產生影響，且約五成製造業者已採取因應措施。

其採取的措施包括：調整營運或供應鏈政策、分散出口地或移轉訂單、甚至改變投資、遷廠等據點策略；其中，近半數規劃在台灣投資擴大產能。

此外，因應海外經濟實質法實施，企業將實體營運移轉至合法低稅地區，亦有部分OBU（國際金融業務分行）境外客戶有意願回台，這些外部環境變化皆形塑了近期投資台灣的趨勢。

除了前述短期局勢變化之外，台灣深具智慧製造發展實力，未來極具潛力可發展成為亞洲主要智慧生產中心，屆時更可配合該產業高階白領族群在台之金融需求，進一步將台灣打造為亞洲理財中心。

根據世界經濟論壇（WEF）2018年研究報告指出，未來企業選擇生產基地的主要考量，將由勞力成本轉為生產力品質與科技水準。該報告亦預測美國、德國、日本將回歸先進製造大國，且中國仍將占有重要的一席之地；此外，科技水準與高階人才具備的小型市場亦將崛起成為未來的智慧製造中心。

中國信託銀行以其完整的海外布局，及客製化的企業諮詢與解決方案著稱，目前在台灣共有152家分行，於美國、加拿大、日本、印尼、菲律賓、印度、泰國、越南、馬來西亞、香港、新加坡、中國大陸、緬甸及澳洲，合計設有115處海外分支機構。

中信銀行的整體稅前盈餘，海外不包含OBU之獲利占比將近四成，已與亞洲主要區域銀行相當，深具海外網絡優勢與海外營運經驗。

上述趨勢下，中信銀行亦積極協助台商重新布局，除了參與駐台經貿機構及專業機構主辦之印尼、印度市場之投資研討會，分享台商進入市場之金融服務方案外，亦自今年起陸續於北、中、南舉辦多場論壇，提供企業客戶布局全球、聚焦東協(主要為越南、泰國)之相關金融資訊，並與專業機構合作為台商客戶說明貿易摩擦對個別產業衝擊、海外經濟實質法對台商營運主體選擇的影響。

中信銀行提前協助台商客戶規劃因應策略，正因迅速回應產業變化、與台商客戶站在一起應對變局，中信銀行在今年，總資產規模成長達到雙位數，總資產成長規模將近4000億，為本國銀行資產增量第一，帶動中信銀整體獲利成長亦領先同業，成功打造台商、銀行雙贏受惠的局面。

中信銀行亦指出，要推動台灣成為亞洲主要生產中心以及高階白領之財富管理中心，需政府協助解決產業五缺、以及進一步推動金融開放措施。

針對產業五缺，產業界樂見政府逐項提出因應對策，如：鬆綁延攬外國人才法規，以解決高階白領人才與技術專業人才之需求；在金融方面，銀行也引頸期盼金管會預計於年底提出之媲美星港財富管理新方案，為產業與金融開闢新的篇章。

1216投資台灣論壇之活動與報名訊息請見：https://money.udn.com/ACT/2019/taiwan/index.html#register