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泰山搶攻高端油品市場 培育未來米其林星級主廚

2019-12-10 17:46經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

《ChefOil主廚精選》頂級進口油品系列，培育未來的星級米其林主廚，今年起提供...
《ChefOil主廚精選》頂級進口油品系列，培育未來的星級米其林主廚，今年起提供獎學金資助開平餐飲學生赴西班牙米其林餐廳圓夢見習，並贊助全年教學用油，用行動來支持教育推動。泰山提供
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食品大廠泰山（1218）今年前三季營運表現亮眼，前三季EPS1.04元，長期向下紮查，推動強化品牌計畫，同時搶攻高端油品市場，泰山《ChefOil主廚精選》送學子赴西班牙米其林餐廳學習，今（10）日舉行米其林等級豪華餐在校園餐廳現學現賣。

今年台灣整體家用油品市場約衰退7%，泰山表現持平優於整體市場，泰山油品品牌副理林怡慧表示，受惠於泰山2-3年前進軍頂級用油市場，表現優於整體市場，泰山家庭用油銷售持平，至於旗下ChefOil主廚精選引進三款頂級油品時間已約有兩年，今年銷售量約比去年成長四成，後市仍舊看好。

泰山今年前三季累計營收60.8億元，稅後純益5.76億元，年增率19.18%，EPS為1.04元；泰山前三大營收分別是消費事業55%、大宗事業33%、國外事業7%，消費事業還是泰山的主力，所以對於推動品牌泰山不斷的向下紮根。

連續兩年獲選「台北米其林指南」晚宴首選食用油的泰山《ChefOil主廚精選》頂級進口油品系列，培育未來的星級米其林主廚，今年起提供獎學金資助開平餐飲學生赴西班牙米其林餐廳圓夢見習，並贊助全年教學用油，用行動來支持教育推動。

今天於開平餐飲學校舉行的西班牙教育旅行成果發表會，泰山《ChefOil主廚精選》特邀品牌大使–西班牙籍米其林名廚丹尼爾Daniel Negreira親自傳授主廚精神及西班牙料理美味秘訣，帶領開平學生大秀廚藝成果，激勵校園學子力朝專業主廚之路邁進。

泰山《ChefOil主廚精選》精心引進三款頂級油品（Extra Virgin Olive Oil第一道冷壓橄欖油、Grapeseed Oil葡萄籽油、Rice Bran Oil玄米油），強調低、中、高不同油品全溫域的烹調手法，深獲西班牙、法國、日本米其林名廚選用。

連續兩年獲選「台北米其林指南」晚宴首選食用油的泰山《ChefOil主廚精選》頂級...
連續兩年獲選「台北米其林指南」晚宴首選食用油的泰山《ChefOil主廚精選》頂級進口油品系列，泰山推動培育未來的星級米其林主廚計畫。泰山提供
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泰山米其林

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