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應華投資日商 揮軍機器人市場

2019-12-10 16:14經濟日報 記者陳昱翔／即時報導

機殼暨車用零組件大廠應華（5392）今（10）日公告，董事會決議投資日本機器人開發公司Living Robot，正式跨入家用陪伴型機器人之領域，初期投資金額為1 億日圓。

據悉，Living Robot為以AI及陪伴型機器人開發為主力的公司，產品預計於2020 年上半年上市發表。其背後股東實力堅強，包括了機器人酒店「海茵娜店一號店」聞名的日本上市公司HIS集團旗下的豪斯登堡（HUIS TEN BOSCH）、朝日電子（ASAHI DENSHI）等日本知名企業均為股東。

此外，Living Robot的顧問團隊則來自於日本東京大學、九州大學及早稻田大學等知名教授學者。目前該公司也與日本機器 人大師、東京大學特任准教授高橋智隆共同合作進行新項目的開發，整體研發 實力堅強，未來產品銷售將優先以亞洲地區市場為首要目標，再擴及其他地區。

應華表示，本次公司投資日本Living Robot主要著眼於機器人市場未來發展潛力，而日本一直以來在機器人領域處於世界領先地位，且家用陪伴型機器人 市場隨著5G的應用及AI應用之興起，逐漸將過去電影中的想像轉化為現實生活中的0實際運用，因此也同時吸引了世界各大企業競相投入鉅額研究費用開發。

應華強調，未來公司將集團之力，以其優異產品製造能力及完整的上下游硬體製程，結合Living Robot產品系統軟體研發及硬體設計能力，透過軟硬體結合優勢，為二間公司創造雙贏之局面。

應華今年前三季每股純益1.28元，較去年同期每股純益0.86元成長，獲利表現穩健。展望未來，應華除朝往既有之電動車零組件市場持續轉型外，也開始提前佈局次世代AI機器人市場，並期望機器人市場將成為應華精密之另一個主要支柱。

機器人應華東京大學

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