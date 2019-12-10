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雙12買氣旺 松果購物、網家業績傳捷報

2019-12-10 16:11經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

雙12購物節本周登場，今年除了搭上耶誕節、年底採購等銷售檔期，年節商品買氣提前湧現，亦助攻業者衝刺業績。創業家兄弟（8477）、網路家庭（8044）、蝦皮購物等電商，暖慶相繼繳出亮眼成績，創業家子公司松果購物（6740）暖身活動開跑一周，成交額（GMV）年成長達105%；網家旗下PChome 24h購物首周全站業績成長30%，行動端業績成長35%。

網家今年雙12提供全方位「心」服務，接著第二波活動將主打不同以往的雙12感恩回饋，包括推出雙12限量送禮專區搭限量禮物盒、攜手「福灣巧克力」與「APUJAN」獨家開賣聯名巧克力禮盒等。網家今（10）日由網家執行長蔡凱文代表，正式促成此次結盟，即日起將有三款聯名巧克力於PChome 24h開賣，購買「福灣 x APUJAN」聯名巧克力禮盒，限量首賣價1,212元。

蔡凱文表示，這三款聯名巧克力是網家繼雙11推出的泰菜品牌「baan」即食火鍋後，再次與星級主廚聯名合作的旗艦計畫所誕生的完美作品。希望透過頂尖職人對於料理、美食甜點的創意與領先世界的獨特技藝，翻轉消費者對於巧克力的認知，並透過PChome全新整合低溫物流服務，將美好的台灣風土滋味傳遞到消費者的手中。

福灣巧克力剛在11月舉辦的「2019世界巧克力大賽」橫掃各項大獎，其中「台灣一號屏東黑巧克力 62%」，更一舉摘下全球最佳黑巧克力的桂冠。這次與網家和APUJAN聯名合作的最新巧克力，則以義大利不同地域為創作靈感，幻化成三種主題及風味，融合台灣屏東巧克力的在地魅力。

創辦人許華仁說，其實創作者都有類似的特質，比如都有些童心未泯，試圖在自己的專業領域裡保持初衷、有所堅持，也對於各種可能性都躍躍欲試。巧克力本身代表了生命、熱情、勇氣，用巧克力傳遞這次的合作再完美不過。」電商龍頭結盟星級主廚與設計大師，讓巧克力變化多端的風味挑戰感官想像，也替愛好甜點的消費者開啟一道全新通往味覺的便利之門。

網家與福灣的聯名巧克力除了口味大膽創新，精品等級的包裝設計也同樣吸睛。透過APUJAN的包裝設計與視覺形象，使用擅⾧的奇幻敘事手法融入三種故事主題。

松果「1212年終盛典」於12月3日開跑，主打品項、優惠、好康更勝雙11的策略，瞄準新高紀錄持續衝刺買氣。松果表示，雙12時間點通常為尾牙大量採購，或是除舊布新換家電的時間，今年來看， iPhone新機、任天堂Switch、AirPods、Switch健身環等話題品，紛紛搶進熱搜榜。松果即日起啟動開運年菜檔期，到明年1月19日前名品年菜、伴手好禮、零食果乾等品項祭優惠。

松果雙12當天，將再加碼七個時段整點開搶，預計陸續推出Dyson HD02吹風機、小米掃拖地機器人1C、小米手環4、AirPods 2（有線充電）等商品；晚上6點下班時間後，再推話題超夯品拚買氣；全力衝刺搶攻年終購物潮。松果11月單月營收2,996萬元，年增78.6%；累計前11個月營收2.56億元，年增90.47%。

PChome 24h購物雙12打造全方位購物「心」體驗，獨家開賣「福灣 x AP...
PChome 24h購物雙12打造全方位購物「心」體驗，獨家開賣「福灣 x APUJAN」聯名巧克力禮盒。圖／網家提供
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挑戰比雙11更狂奏效!松果購物雙12檔期交易額年成長105％。圖／松果提供
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創業家兄弟PChome電商

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