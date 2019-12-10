全台最大 麗寶Outlet Mall二期25日試營運

麗寶集團斥資30億元興建麗寶Outlet Mall二期商場預計本月25日試營運，延續一期特色，二期商場以北義避暑勝地「科莫湖」街道設計為概念，室內迴廊採挑高拱廊設計，一、二期合計店舖共280家，總樓地板面積近5萬坪，為全台最大。

麗寶Outlet Mall二期將進駐40家全台唯一或台中第一的國內外品牌。其中JS' MAXX 推出多款超殺限量商品，包括30吋RIMOWA行李箱79折、COACH 手拿包千元有找等商品。

STARBUCKS星巴克咖啡將在麗寶Outlet Mall二期打造鐘樓主題特色店—星巴克麗寶鐘樓門市，室內以獨特的八角型展演吧台與挑高超過13米的空間，搭配特色吊燈串連挑高空間，消費者在麗寶Outlet Mall二期就能體驗置身歐洲的浪漫氛圍。

此外，商場規劃眾多國際名品、女性時尚、男女潮流時尚、戶外休閒、親子休閒、生活居家及美妝等六大主力業態，包括義大利知名男女時裝精品Roberto Cavalli、just Cavalli、Cavalli Class，日本人氣時尚輕奢精品Samantha Vega。

法國高級內衣品牌Chantelle、丹寧潮流品牌LEVI'S®、全台第一家 PUMA KIDS Outlet、全球知名運動品牌Nike Swim也在麗寶設立全台第一家店。

融合木質素材與美好生活的理念的知名文創品牌—Wooderful Life，也將進駐麗寶Outlet Mall二期，規劃7大體驗區，超過50種木製設施，並提供商品販售、DIY體驗及木育森林，讓寓教於樂的木質空間。