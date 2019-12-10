親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

從富二代變負二代 女星苦背家中千萬債務

痛！紐西蘭懷特島火山噴發 許多人大面積灼傷跳海求生

全台最大 麗寶Outlet Mall二期25日試營運

2019-12-10 15:23經濟日報 記者游智文／即時報導

麗寶集團斥資30億元興建麗寶Outlet Mall二期商場預計本月25日試營運，延續一期特色，二期商場以北義避暑勝地「科莫湖」街道設計為概念，室內迴廊採挑高拱廊設計，一、二期合計店舖共280家，總樓地板面積近5萬坪，為全台最大。

麗寶Outlet Mall二期將進駐40家全台唯一或台中第一的國內外品牌。其中JS' MAXX 推出多款超殺限量商品，包括30吋RIMOWA行李箱79折、COACH 手拿包千元有找等商品。

STARBUCKS星巴克咖啡將在麗寶Outlet Mall二期打造鐘樓主題特色店—星巴克麗寶鐘樓門市，室內以獨特的八角型展演吧台與挑高超過13米的空間，搭配特色吊燈串連挑高空間，消費者在麗寶Outlet Mall二期就能體驗置身歐洲的浪漫氛圍。

此外，商場規劃眾多國際名品、女性時尚、男女潮流時尚、戶外休閒、親子休閒、生活居家及美妝等六大主力業態，包括義大利知名男女時裝精品Roberto Cavalli、just Cavalli、Cavalli Class，日本人氣時尚輕奢精品Samantha Vega。

法國高級內衣品牌Chantelle、丹寧潮流品牌LEVI'S®、全台第一家 PUMA KIDS Outlet、全球知名運動品牌Nike Swim也在麗寶設立全台第一家店。

融合木質素材與美好生活的理念的知名文創品牌—Wooderful Life，也將進駐麗寶Outlet Mall二期，規劃7大體驗區，超過50種木製設施，並提供商品販售、DIY體驗及木育森林，讓寓教於樂的木質空間。

擁有1：2.3黃金比例螢幕、首次進駐Outlet的SHOWTIME秀泰影城，影廳配備日系雙手把設計商務艙等級座椅，提供消費者VIP等級體驗；湯姆熊歡樂世界也將打造中部最大主題旗艦店，搭乘專屬Mini Train小火車更能輕鬆暢遊麗寶Outlet Mall全區，讓消費者在體驗式的購物情境中感受歡樂的休閒時光。

麗寶Outlet Mall二期室內實景照圓形穹頂。 圖／麗寶提供
麗寶Outlet Mall二期室內實景照圓形穹頂。 圖／麗寶提供
分享
Wooderful Life在麗寶Outlet Mall二期打造木育森林。 圖／...
Wooderful Life在麗寶Outlet Mall二期打造木育森林。 圖／麗寶提供
分享
星巴克鐘樓旗艦店進駐麗寶Outlet Mall 二期。圖／麗寶提供
星巴克鐘樓旗艦店進駐麗寶Outlet Mall 二期。圖／麗寶提供
分享

星巴克Outlet

延伸閱讀

三井拓點 加碼台灣150億元

百貨業 決戰大台中

南台灣首間三井OUTLET年底動工 預計20...

麗寶北歐莊園3挑戰區域最強換屋CP值 4...

全台首家「Alexander Wang」ou...

巴黎世家outlet「最推坑」包款 經典機車...

相關新聞

影／他23歲發明水管疏通神器 國際展奪金將量產上市

2019-12-10 07:36

陳立農、韓庚紅毯造型也要「放閃」 高級珠寶成標準配備

2019-12-10 15:36

人氣台北潮食尚餐廳 耶誕跨年就在這吃

2019-12-10 15:18

抗寒商品 首注意「安全防護裝置」

2019-12-10 14:17

再也不怕天冷 回家來杯熱咖啡暖心

2019-12-10 14:15

傳遞幸福的滋味！冬至「桂冠湯圓」連接家人情感的橋樑

2019-12-10 13:47

全球最長耶誕季在這 9月開始播耶誕歌曲、掛耶誕飾品

2019-12-10 13:23

初戀好滋味！一芳復刻版「巨峰葡萄水果茶」12月18日強勢回歸

2019-12-10 13:08

設施無限暢玩！ 兒童新樂園「一日票」優惠至12月31日

2019-12-10 12:41

史努比 X Cath Kidston聯名系列 12月21日又來推坑了！

2019-12-10 12:35

讓閱讀輕鬆愜意的益品書屋 抽全年免費入館

2019-12-10 12:33

耶誕節來趟古道之旅 體驗不一樣的耶誕記憶

2019-12-10 12:26

「新竹福源冰火湯圓」、「紅豆食府5色湯圓」 7-ELEVEN冬至大推獨家創新吃法

2019-12-10 12:15

台鐵便當可望飛上天 空廚業者有興趣加盟

2019-12-10 12:14

寒冬必備！星巴克「耶誕雪人巧克力那堤」12月11日新上市

2019-12-10 12:04

邊境查驗連兩周不合格 IKEA隨行杯塑化劑濃度超標

2019-12-10 11:59

「進擊的巨人」VR雲霄飛車！日本環球影城1／21登場

2019-12-10 11:38

健康節能當道 台北建材展大金空調展演全方位解決方案

2019-12-10 11:29

麥當勞極選松露系列回歸「松露蕈菇嫩煎鷄腿堡」新登場

2019-12-10 11:06

生日有「1」或「2」 百元入住台南趣淘漫旅

2019-12-10 10:59

絕對抱緊處理！156cm巨大萊恩玩偶Q炸、還有大夜燈陪睡

2019-12-10 10:38

安以軒扮荷花仙子 為夏姿．陳獻出第一支舞　　

2019-12-10 10:12

買除濕機 最高退稅1200元

2019-12-10 00:38

美炸！隱身屏東南州糖廠打卡店 舊倉庫變身白色咖啡屋

2019-12-09 20:51

耳下3公分正夯！學凱亞、茱蒂蒙換上學生妹短髮耍帥

2019-12-09 18:47

你愛哪種紅色調？愛馬仕餐瓷系列 提前慶祝農曆新年

2019-12-09 18:14

愛買線上雙12購整點優惠 任天堂Switch限時5折搶購

2019-12-09 18:08

初戀感零嘴！「紅烏龍煉乳爆米花」雙重享受一次滿足

2019-12-09 18:02

蝦皮購物12.12狂歡生日慶 iPhone 11 Pro Max一元搶標

2019-12-09 17:27

Off-White曝光亞洲限定YOURS TRULY系列 經典設計7200元就可入手

2019-12-09 17:26

ROYCE’耶誕限定巧克力 童趣插畫包裝可愛到捨不得吃

2019-12-09 17:23

PRADA、GUCCI賣文具 好想全部打包回家！

2019-12-09 17:15

寶珀表聯手高登打造全新形象店 首推「心繫海洋」特展傳遞品牌精神

2019-12-09 17:10

momo引進「未來肉」 網購、超商、餐廳嚐未來飲食趨勢

2019-12-09 16:16

寒假強檔「江戶風華-五大浮世絵師展」 穿越時空親眼見證浮世繪之美

2019-12-09 15:54

一日限定！ 肯德基9塊炸雞桶只要359元

2019-12-09 15:28

雙12前有優惠！日本玩東北來回含稅3千、溫哥華2萬有找

2019-12-09 14:47

環團促加嚴PM10標準 環保署：將與日韓一致且比美嚴格

2019-12-09 14:46

防寒防雨 潮流冬靴無敵

2019-12-09 14:20
看更多

熱門文章

影／他23歲發明水管疏通神器 國際展奪金將量產上市

2019-12-10 07:36

日夜溫差近10度 吳德榮：一路回暖下周日飆上30度

2019-12-10 07:26

生日有「1」或「2」 百元入住台南趣淘漫旅

2019-12-10 10:59

剛冷完又要小變天 氣象局：東北季風來 明北、東轉溼涼

2019-12-10 09:18

恐致9年半交通黑暗期？北捷民汐線環評初審又卡關

2019-12-09 20:01

進急診室小心4大地雷！2大謊言絕不能說...

2019-12-10 09:00

跟他們聊天EQ要很高！12星座沒禮貌程度排行榜

2019-12-09 16:04

英國狗媽媽一次產下21隻寶寶 直逼金氏世界紀錄

2019-12-09 16:26

低溫特報 5縣10日清晨估10度以下

2019-12-09 22:32

北捷票價爭議 「維持社福優惠」

2019-12-10 01:24

影／遊2020台灣燈會搭客運 有安全密碼「12345」

2019-12-10 10:46

耳下3公分正夯！學凱亞、茱蒂蒙換上學生妹短髮耍帥

2019-12-09 18:47

想上山遊客注意！司馬庫斯道路即日起開放通行

2019-12-10 10:46

指教授冒名參賽領補助被校方否認 科大生：我沒那麼傻

2019-12-09 22:59

每日星座運勢／雙魚愛與不愛直接說　財運水漲船高

2019-12-10 00:00

設施無限暢玩！ 兒童新樂園「一日票」優惠至12月31日

2019-12-10 12:41

來台旅客再創新高 旅遊業者吐露真實感受

2019-12-10 11:46

恐9年交通黑暗期 民生汐止線環評再卡

2019-12-10 01:24

超商微波便當996年後過期 網笑倒：投胎10次還可以吃

2019-12-09 17:32

他買9顆巧克力驚比牛肉貴 網虧當一日盤子

2019-12-09 16:08

取消8折優惠影響長程客？ 新北：堅守1280定期票

2019-12-09 15:51

第200萬名日客今來台 她最期待喝珍奶、參拜龍山寺

2019-12-09 16:46

修眉不是現代人專利？ 148年前平埔族女性也會修眉

2019-12-09 21:11

冷氣團休兵將回暖 週五感受最明顯

2019-12-09 16:00

過度補眠變周一症候群 錯誤睡眠迷思影響生理時鐘

2019-12-09 15:51

來台旅客人次又將破紀錄 業者：不代表觀光總產值增加

2019-12-10 11:38

【心情點滴】陳雯莉／她的牙，她的傷

2019-12-10 06:00

【思念之情】任珮鳳／雞蛋花開時

2019-12-10 06:00

公路緊急電話淪醉漢續攤專用…每次響起 都讓人傻眼

2019-12-10 11:00

健康主題館／動錯又吃錯 肌少症纏上熟齡族

2019-12-10 00:47

天冷… 8萬人搶打流感疫苗 創假日新高

2019-12-10 00:02

美炸！隱身屏東南州糖廠打卡店 舊倉庫變身白色咖啡屋

2019-12-09 20:51

不只女性受影響 婦產科女醫請老公去打HPV疫苗

2019-12-09 16:36

寒冬必備！星巴克「耶誕雪人巧克力那堤」12月11日新上市

2019-12-10 12:04

邊境查驗連兩周不合格 IKEA隨行杯塑化劑濃度超標

2019-12-10 11:59

第200萬日客來台 最想喝珍奶

2019-12-10 00:13

化學元素週期表 黑色星期五登上台北101和捷運車廂

2019-12-10 10:36

日籍旅客來台突破200萬人 14年來首次

2019-12-09 16:16

觀光局國旅組長懸缺兩個月 莊靜真不畏壓力回鍋

2019-12-10 11:08

法鼓山新年春聯開放索取 聖嚴法師手書「培福有福」

2019-12-10 01:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top