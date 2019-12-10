親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

明年總統選舉誰贏？黃暐瀚：柯文哲的58萬票是關鍵

日職／王柏融新球季改3號 扛起田中賢介背號

新北簡易都更再添兩案 永和信義段今日開工

2019-12-10 12:44經濟日報 記者林于蘅／即時報導

新北市永和區信義段兩案簡易都更案今（10）日舉辦開工動土典禮。新北市政府指出，由於這兩個案子開發，促成基地面前8公尺計畫道路的開闢，未來重建後，基地臨路側更會留設4公尺人行步道供公眾通行，改善地區整體環境。

新北市府都更處表示，兩案基地皆位於永和區信義路上，鄰近捷運頂溪站，土地使用分區為住宅區，土地面積總計約1,972平方公尺。原為永和振興醫院舊址，考量建築物老舊及醫院業務萎縮，故辦理簡易都更，未來將分別重建為地上18層樓、地下4層，以及地上13層、地下2層的店鋪、集合住宅，重建後總戶數共計152戶。

為協助老舊及危險建築物改善居住安全及環境品質，新北市府提供多元的都更途徑。除了一般多數決同意，循都市更新條例辦理外；另外，針對已整合100%住戶同意的社區，提供程序簡便、獎勵明確的重建途徑，包含「簡易都更」、「危老重建」、「防災都更」等方式。

新北市府都更處指出，簡易都更從2013年推動上路迄今，核准適用證明之案件有25件，其中有五件已完工。有關簡易都更相關資訊、申請流程及文件，以及已核准案件相關資料，皆已置於新北市都市更新處首頁「簡易都更」宣導專區。

新北市永和區信義段兩案簡易都更案今（10）日舉辦開工動土典禮。圖／新北市政府提供
新北市永和區信義段兩案簡易都更案今（10）日舉辦開工動土典禮。圖／新北市政府提供
分享
新北市永和區信義段兩案簡易都更案今（10）日舉辦開工動土典禮。圖／新北市政府提供
新北市永和區信義段兩案簡易都更案今（10）日舉辦開工動土典禮。圖／新北市政府提供
分享
新北市永和區信義段兩案簡易都更案今（10）日舉辦開工動土典禮。圖／新北市政府提供
新北市永和區信義段兩案簡易都更案今（10）日舉辦開工動土典禮。圖／新北市政府提供
分享

都更都市更新

延伸閱讀

南接桃園 北通基隆 新北4河自行車道202公...

新北-桃園自行車道串連65公里 八里騎到石門...

桃園、新北一日生活圈 打造65公里追風自行車...

新北歡樂耶誕城 22日平安晚會

相關新聞

星宇航空12月中將開賣 商務艙、經濟艙機上餐周五亮相

2019-12-10 12:32

新任法國在台協會主任拜會桃市府 盼引薦法國優質企業

2019-12-10 12:31

樂天Kobo明年拓點實體通路 都會區與花蓮優先

2019-12-10 13:31

核定營運許可 星宇航空啟航萬事俱備本月賣票

2019-12-10 12:39

新北市國土計畫通過 年底送內政部審議

2019-12-10 12:27

正式啟航！交通部核定星宇航空營運許可 12月中可開始售票

2019-12-10 11:42

勤業眾信歡慶175周年 愛心捐贈175萬元

2019-12-10 11:35

農曆年買氣到 詩肯估台灣12月營收重回成長軌道

2019-12-10 10:45

轉單效應及台商回流 調查：明年Q1人力需求大增

2019-12-10 10:39

全國唯一智慧健康照護園區動土 嘉義縣轉型工農大縣

2019-12-10 10:21

還在買水貨小藍罐嗎？小心買到超標五倍的這個成分

2019-12-10 09:44

和泰看車市 轉趨樂觀

2019-12-10 00:28

今年汽車零件市場 表現不佳

2019-12-10 00:27

寶佳向東元遞橄欖枝 盼合作

2019-12-10 00:22

如興、中和停牌 傳併購

2019-12-10 00:07

富邦媒拚千億營收 三年後達陣

2019-12-10 00:07

富邦媒攻蔬食 引進Beyond Meat

2019-12-10 00:06

「不賺錢，但非做不可」小七第三家無人店進軍高雄

2019-12-10 00:06

全家上月業績 攀同期高峰

2019-12-10 00:05

三井拓點 加碼台灣150億元

2019-12-10 00:00

百貨業 決戰大台中

2019-12-09 23:59

投資台灣論壇／陳佳文：打造亞洲理財中心

2019-12-09 23:40

策略經營／江韋倫…市場導向 勇於改變

2019-12-09 22:46

趨勢觀察／借力使力 解決長照財務缺口

2019-12-09 22:45

商業興觀點／連鎖海外展店 做好四件事

2019-12-09 22:44

管理講堂／理性客觀做決策

2019-12-09 22:44

連結高鐵南延 運動休閒產業園區落腳六塊厝

2019-12-09 17:16

斥資30億元 義美食品桃園生機生醫中心開工

2019-12-09 16:45

台灣五大家族辜家「古厝」 大到連曾孫辜仲諒都快嚇破膽？

2019-12-09 15:48

「流通教父」徐重仁14日免費開講 分享40年經營心法

2019-12-09 15:41

麗豐-KY今年整體營運持穩 11月營收4.81億、月增9.03%

2019-12-09 14:38

豐興鋼筋、廢鋼價 每噸雙漲200元

2019-12-09 14:25

11月營收／東陽年增8% 今年來最高

2019-12-09 14:25

11月營收／廣越創同期新高 全年望新高

2019-12-09 14:25

網家結盟17Life 進軍電子票務

2019-12-09 14:25

培育電力電網人才 工研院組電網學校頒百萬獎學金

2019-12-09 13:52

受惠強烈冷氣團來襲 艾美特電暖器中國市場熱銷

2019-12-09 12:20

鋼筋漲了！豐興本周國內鋼筋每噸漲200元 下半年首見

2019-12-09 12:07

雙11助攻 創業家11月營收創新高

2019-12-09 11:40
看更多

熱門文章

台灣五大家族辜家「古厝」 大到連曾孫辜仲諒都快嚇破膽？

2019-12-09 15:48

機上餐點、備品周五亮相 星宇發言人：期待就對了

2019-12-09 10:51

金控前11月大賺3300億！富邦金獲利王 國泰金純益590億稱冠

2019-12-10 00:24

正式啟航！交通部核定星宇航空營運許可 12月中可開始售票

2019-12-10 11:42

公股銀年終最高上看八個月！兆豐銀、第一銀名列一、二

2019-12-10 00:23

合庫金獲利猛 前11月大賺162.26億元、年增8.14%

2019-12-09 18:42

陸公家電腦「去美化」 仁寶利多

2019-12-09 23:24

用ETF存老本…四要三不

2019-12-09 23:44

寶佳出清20萬張台新金持股

2019-12-10 00:22

搶5G入場券！第一回合頻譜競標開價252.35億元

2019-12-10 09:39

旺宏：快閃記憶體價格看漲

2019-12-09 23:26

連結高鐵南延 運動休閒產業園區落腳六塊厝

2019-12-09 17:16

美債需求熱 壓縮債券殖利率空間

2019-12-10 09:59

九公股簽團協 六家「禁搭便車」

2019-12-09 23:57

三井拓點 加碼台灣150億元

2019-12-10 00:00

台電綠電分手費喬不攏 擬由廠商付衍生費用

2019-12-09 22:35

富邦金前11月大賺585億元 暫居金控獲利王

2019-12-09 19:12

還在買水貨小藍罐嗎？小心買到超標五倍的這個成分

2019-12-10 09:44

「不賺錢，但非做不可」小七第三家無人店進軍高雄

2019-12-10 00:06

斥資30億元 義美食品桃園生機生醫中心開工

2019-12-09 16:45

5G基地台商機 旺宏吃好吃滿

2019-12-09 23:18

一銀年終獎金 估7個月不成問題

2019-12-10 00:42

和泰看車市 轉趨樂觀

2019-12-10 00:28

「轟吧！臺灣」中信形象影片 瀏覽數破千萬

2019-12-09 23:56

円星林孝平、友達古秀華等 獲選「傑出經理」獎肯定

2019-12-09 14:33

星宇航空12月中將開賣 商務艙、經濟艙機上餐周五亮相

2019-12-10 12:32

如興、中和停牌 傳併購

2019-12-10 00:07

中華電完成首座5G小型基地台 結合路燈測試

2019-12-09 21:16

特休假沒休完 如何計算工資？

2019-12-09 14:24

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33

寶佳向東元遞橄欖枝 盼合作

2019-12-10 00:22

夫妻離婚列報扶養 共同生活是關鍵

2019-12-09 23:14

11月出口轉正 走出隧道

2019-12-10 00:16

台達電11月合併營收226.74億元 月減2%

2019-12-09 17:27

財政部與公股事業簽訂團協 陳其邁：建立勞資和諧的起點

2019-12-09 14:33

陸「去美化」再出招 台廠高階製造力受倚重

2019-12-09 23:17

百貨業 決戰大台中

2019-12-09 23:59

陸5G手機搶AMOLED／聯詠明年挑戰雙高

2019-12-09 14:25

散熱產業軍備競賽 鳴槍

2019-12-09 23:17

申報長照扣除額 家人自行照顧須動用2.0給付

2019-12-09 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top