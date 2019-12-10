新北簡易都更再添兩案 永和信義段今日開工

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新北市永和區信義段兩案簡易都更案今（10）日舉辦開工動土典禮。新北市政府指出，由於這兩個案子開發，促成基地面前8公尺計畫道路的開闢，未來重建後，基地臨路側更會留設4公尺人行步道供公眾通行，改善地區整體環境。

新北市府都更處表示，兩案基地皆位於永和區信義路上，鄰近捷運頂溪站，土地使用分區為住宅區，土地面積總計約1,972平方公尺。原為永和振興醫院舊址，考量建築物老舊及醫院業務萎縮，故辦理簡易都更，未來將分別重建為地上18層樓、地下4層，以及地上13層、地下2層的店鋪、集合住宅，重建後總戶數共計152戶。

為協助老舊及危險建築物改善居住安全及環境品質，新北市府提供多元的都更途徑。除了一般多數決同意，循都市更新條例辦理外；另外，針對已整合100%住戶同意的社區，提供程序簡便、獎勵明確的重建途徑，包含「簡易都更」、「危老重建」、「防災都更」等方式。