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新任法國在台協會主任拜會桃市府 盼引薦法國優質企業

2019-12-10 12:31聯合報 記者張裕珍／即時報導

法國在台協會主任紀博偉屆滿離任，由公孫孟（Jean-François CASABONNE-MASONNAVE）接任，公孫孟昨晚首度到桃園市政府拜會市長鄭文燦，表示過去到桃園參加台法航太產業媒合會，對桃園留下良好印象，接任後將延續紀博偉工作，由於法國總統馬克宏重視新經濟與科技發展，之後想進一步向桃園引薦法國的公共運輸、能源等優質企業。

鄭文燦2016年時曾親訪法國，與當地建築學者及政府官員進行社會住宅、參與式預算、審議民主的各項交流，桃園市與格勒諾布爾阿爾卑斯大都會區也締結為姊妹市，雙方交流頻繁，他感謝法國在台協會居中協助，法國民主、文化、航太、青創和城市規畫都值得台灣學習。

鄭也提到，台灣三大國籍航空也都有採用法國空中巴士的飛機，法商家樂福也在桃園建置全台最大的物流中心，自己總是對外國朋友說，世界因有法國更美好，法國的民主價值、科技及美食都不可或缺，希望公孫孟繼續支持桃園跟法國的城市交流，也持續推展台法的合作。

公孫孟說，他的任務是延續前主任紀博偉的工作，桃園與法國目前有如此密切的交流，都歸功於鄭市長積極的推動。身為外交官，他的職責就是不斷促成各項合作，由於法國在台協會成立的新創組織 La French Tech Taiwan也選擇與桃園的該基地進行創新合作，桃園市府秘書處長顏子傑也當場邀請公孫孟，擇期參觀新明青創基地，了解桃園的青創發展。

桃園市長鄭文燦（右）致贈桃園飛機模型給法國在台協會主任公孫孟（左）。圖／桃園市秘...
桃園市長鄭文燦（右）致贈桃園飛機模型給法國在台協會主任公孫孟（左）。圖／桃園市秘書處提供
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法國在台協會主任公孫孟上任後，昨天親自到桃園市政府拜會市長鄭文燦。圖／桃園市秘書...
法國在台協會主任公孫孟上任後，昨天親自到桃園市政府拜會市長鄭文燦。圖／桃園市秘書處提供
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法國在台協會主任公孫孟（左）致贈法國點心給桃園市長鄭文燦（右）。圖／桃園市秘書處...
法國在台協會主任公孫孟（左）致贈法國點心給桃園市長鄭文燦（右）。圖／桃園市秘書處提供
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法國青創航太

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