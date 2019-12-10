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勤業眾信歡慶175周年 愛心捐贈175萬元

2019-12-10 11:35經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

勤業眾信聯合會計師事務所為迎接Deloitte全球2020年邁入175周年及勤業眾信在地服務一甲子的重要里程碑，發揮「小綠點，大力量」的精神，享愛心義賣會175萬元善款予中華民國快樂學習協會、中華社會福利聯合勸募協會、社團法人中華基督教救助協會和財團法人罕見疾病基金會。

勤業眾信聯合會計師事務所董事長郭政弘表示，受到全球經濟影響，都市與偏鄉的教育資源差距愈來愈大，勤業眾信身為專業服務組織，發起愛心義賣會至今已邁入15年，並於2018年搬遷至台北南山廣場後，今年首度邀請台北南山廣場的租戶們一同加入，發送愛心予孩童與資源需求者。

以提升偏鄉地區孩童的教育和發展為志業，勤業眾信致力於為孩童們的未來而努力，期望未來持續凝聚眾人的力量，從小愛變大愛，為下一代盡一份心力。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲表示，Deloitte的WorldClass行動計畫主要宗旨在於協助全球各地解決貧富差距、數位落差等社會問題，自2018年發起WorldClass行動計畫至今，已讓全球470萬人產生共鳴，並預計至2030年，可為全球各地約5000萬人帶來正面影響力；勤業眾信也正積極參與此計畫，希望於2030年累積達到27萬人的目標。

勤業眾信並持續多年推動耶誕禮物圓夢計畫，今年再度號招事務所同仁捐贈和包裝400分的耶誕禮物，即使在寒冷的冬天，依舊能讓孩子們獲得溫暖人心的聖誕禮物。

Deloitte全球即將於2020年邁入175周年，串聯Deloitte豐沛的資源，在台灣的勤業眾信在地深耕台灣超過一甲子，勤業眾信表示，將持續秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，善盡企業社會責任。

勤業眾信愛心義賣捐贈暨耶誕樹點燈儀式，發揮小綠點大力量精神。圖／勤業眾信提供
勤業眾信愛心義賣捐贈暨耶誕樹點燈儀式，發揮小綠點大力量精神。圖／勤業眾信提供
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偏鄉義賣

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