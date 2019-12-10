搶地搶樓搶時機 商用不動產交易創12年新高

第一太平戴維斯統計指出，2019年商用不動產、土地市場交易同步爆量，交易金額均創下12年新高，預料明年2020年商用不動產的自用需求仍會保持熱度，投資型買盤將比今年更為積極。

根據第一太平戴維斯統計，今年截至12月10日，大型商用不動產交易總額已達1,428億元，年增35%，交易總額比前一波2011年壽險業者瘋狂買樓時期還高出一成。

土地市場更是狂熱，全年大型土地及地上權交易達2536億元，年增62%，其中建商購地1,999億元，較去年大增106%。

第一太平戴維斯總經理黃瑞楠表示，今年投資與自用需求均明顯升溫，帶動商用不動產交易，最大筆交易由京華城以372億元標脫寫下，不僅是史上最高金額的單一商用不動產交易，也印證建商對於土地的渴望。

工業地產交易也維持熱絡，台商回台設廠帶來充足的自用需求，全年廠房、廠辦及工業地交易合計達815億元。

土地交易市場方面，今年建商與壽險業購地規模都大幅增加，最大筆交易由南山人壽以159億元購入信義行政中心地上權拿下，次高為元利建設以112億元買下信義區D3土地。

今年多筆百億元以上的標案，信義D3、京華城以及信義行政中心地上權等大型投資案，都出現建商積極參與競標的蹤跡，顯示建商對於不動產未來信心大增，單筆投資規模明顯放大，競價意願轉強。

另外由於市區辦公租金節節上升，加上多筆辦公大樓在興建階段就由自用需求方全數買下，帶動建商興建商辦及廠辦的意願，今年買進非住宅開發用地金額合計達到400億元，集中於北市南港、內湖、北士科、新北新莊、中和、台中七期。