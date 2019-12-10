親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

農曆年買氣到 詩肯估台灣12月營收重回成長軌道

2019-12-10 10:45經濟日報 記者嚴雅芳／即時報導

詩肯（6195）公告11月營收為1.82億元，較去年同期成長33.32%，累計1-11月營收16.14億元，較去年同期成長3.52%。

詩肯表示，上半年雖受大環境不佳衝擊，台灣營收表現平平，但進入下半年後逐漸回溫，加上臨近農曆年，在家具汰舊換新需求刺激下，消費力道可望進一步提升，預估明年在台灣景氣回穩的加持下，營運可望有翻轉性的表現。

詩肯表示，今年5月併購新加坡當地第2大傢俱零售商「NOVA」，營收併入後全年的成長性不成問題，但在台灣詩肯方面，受到美中貿易戰與年金改革等外在因素影響，民眾消費心理較為保守，因此上半年營收表現不及2018年同期。

詩肯指出，台灣工業區廠房用地、商辦的交易成長，但在房屋買賣轉移筆數則未反映，台灣零售業活絡性明顯下滑，但推出的異業合作的促銷至年底明顯發酵，11月台灣單月營收已經追上去年同期，樂觀估計12月可回到成長軌道。

詩肯目前共有詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3個品牌，至11月底店數分別為81、40、7家，3品牌共128店，同時11月也在家具的一級戰區台北市內湖開出首家品牌旗艦店。

詩肯表示，展望明年，詩肯居家會是成長動能最大的品牌，也會是展店主力，而詩肯柚木進入了品牌成熟期，會進一步優化，詩肯睡眠精品則要專攻百貨專櫃，目前已經有多家百貨商場洽談中，同時在明年大選結束後，台灣環境會進入穩定期，相信明年房市會出現反彈，增添營運助力。

此外，詩肯近期將與台南文化局攜手，在台南文化園區舉辦特展，公司表示，未來還會持續與特殊單位、建築物合作，以特展的形式進行品牌重塑，讓詩肯不只是家具的銷售商，要進一步提升品牌價值。

營收詩肯居家

延伸閱讀

詩肯11月營收1.82億元 年增33.3%

華為針對女性市場打造的nova 6系列手機 ...

彰化蓋百貨公司有影？交通部核准第二停車場用地...

vivo、小米推新機 台廠樂

相關新聞

還在買水貨小藍罐嗎？小心買到超標五倍的這個成分

2019-12-10 09:44

「不賺錢，但非做不可」小七第三家無人店進軍高雄

2019-12-10 00:06

轉單效應及台商回流 調查：明年Q1人力需求大增

2019-12-10 10:39

全國唯一智慧健康照護園區動土 嘉義縣轉型工農大縣

2019-12-10 10:21

和泰看車市 轉趨樂觀

2019-12-10 00:28

今年汽車零件市場 表現不佳

2019-12-10 00:27

寶佳向東元遞橄欖枝 盼合作

2019-12-10 00:22

如興、中和停牌 傳併購

2019-12-10 00:07

富邦媒拚千億營收 三年後達陣

2019-12-10 00:07

富邦媒攻蔬食 引進Beyond Meat

2019-12-10 00:06

全家上月業績 攀同期高峰

2019-12-10 00:05

三井拓點 加碼台灣150億元

2019-12-10 00:00

百貨業 決戰大台中

2019-12-09 23:59

投資台灣論壇／陳佳文：打造亞洲理財中心

2019-12-09 23:40

策略經營／江韋倫…市場導向 勇於改變

2019-12-09 22:46

趨勢觀察／借力使力 解決長照財務缺口

2019-12-09 22:45

商業興觀點／連鎖海外展店 做好四件事

2019-12-09 22:44

管理講堂／理性客觀做決策

2019-12-09 22:44

連結高鐵南延 運動休閒產業園區落腳六塊厝

2019-12-09 17:16

斥資30億元 義美食品桃園生機生醫中心開工

2019-12-09 16:45

台灣五大家族辜家「古厝」 大到連曾孫辜仲諒都快嚇破膽？

2019-12-09 15:48

「流通教父」徐重仁14日免費開講 分享40年經營心法

2019-12-09 15:41

麗豐-KY今年整體營運持穩 11月營收4.81億、月增9.03%

2019-12-09 14:38

豐興鋼筋、廢鋼價 每噸雙漲200元

2019-12-09 14:25

11月營收／東陽年增8% 今年來最高

2019-12-09 14:25

11月營收／廣越創同期新高 全年望新高

2019-12-09 14:25

網家結盟17Life 進軍電子票務

2019-12-09 14:25

培育電力電網人才 工研院組電網學校頒百萬獎學金

2019-12-09 13:52

受惠強烈冷氣團來襲 艾美特電暖器中國市場熱銷

2019-12-09 12:20

鋼筋漲了！豐興本周國內鋼筋每噸漲200元 下半年首見

2019-12-09 12:07

雙11助攻 創業家11月營收創新高

2019-12-09 11:40

瞄準虛實整合商機 網家結盟17Life進軍電子票券服務

2019-12-09 11:40

世界最長室內溜滑梯 台創新天堂樂園獲金氏紀錄

2019-12-09 11:21

義美生醫中心大樓動土 副總統期許持續守護消費者健康

2019-12-09 11:13

機上餐點、備品周五亮相 星宇發言人：期待就對了

2019-12-09 10:51

和潤上市蜜月行情甜 中籤投資人一張賺4.7萬元

2019-12-09 10:41

可塑劑獲利熄火 南亞聯成展望明年不同調

2019-12-09 08:52

台灣168／前十月捷運收入上揚2.4％

2019-12-08 00:41

經濟投資展望論壇 12日登場

2019-12-08 00:20
看更多

熱門文章

台灣五大家族辜家「古厝」 大到連曾孫辜仲諒都快嚇破膽？

2019-12-09 15:48

機上餐點、備品周五亮相 星宇發言人：期待就對了

2019-12-09 10:51

影／旺宏歡慶30周年 吳敏求宣布送每名員工1萬紅包

2019-12-09 13:24

金控前11月大賺3300億！富邦金獲利王 國泰金純益590億稱冠

2019-12-10 00:24

合庫金獲利猛 前11月大賺162.26億元、年增8.14%

2019-12-09 18:42

公股銀年終最高上看八個月！兆豐銀、第一銀名列一、二

2019-12-10 00:23

國銀海外驚傳連踩兩雷 顧立雄：相信國銀具有足夠韌性

2019-12-09 11:25

陸公家電腦「去美化」 仁寶利多

2019-12-09 23:24

寶佳出清20萬張台新金持股

2019-12-10 00:22

連結高鐵南延 運動休閒產業園區落腳六塊厝

2019-12-09 17:16

旺宏：快閃記憶體價格看漲

2019-12-09 23:26

富邦金前11月大賺585億元 暫居金控獲利王

2019-12-09 19:12

九公股簽團協 六家「禁搭便車」

2019-12-09 23:57

台電綠電分手費喬不攏 擬由廠商付衍生費用

2019-12-09 22:35

搶5G入場券！第一回合頻譜競標開價252.35億元

2019-12-10 09:39

旺宏三十周年慶 吳敏求看好明後年5G商機

2019-12-09 11:25

三井拓點 加碼台灣150億元

2019-12-10 00:00

保單也要斷捨離！年終健檢3撇步 讓錢花在刀口上

2019-12-09 11:12

「不賺錢，但非做不可」小七第三家無人店進軍高雄

2019-12-10 00:06

斥資30億元 義美食品桃園生機生醫中心開工

2019-12-09 16:45

特休遞延 不是雇主說了算

2019-12-09 13:33

円星林孝平、友達古秀華等 獲選「傑出經理」獎肯定

2019-12-09 14:33

5G基地台商機 旺宏吃好吃滿

2019-12-09 23:18

「轟吧！臺灣」中信形象影片 瀏覽數破千萬

2019-12-09 23:56

中華電完成首座5G小型基地台 結合路燈測試

2019-12-09 21:16

一銀年終獎金 估7個月不成問題

2019-12-10 00:42

和泰看車市 轉趨樂觀

2019-12-10 00:28

如興、中和停牌 傳併購

2019-12-10 00:07

電子科技帶頭衝…我11月進出口負轉正

2019-12-10 00:33

特休假沒休完 如何計算工資？

2019-12-09 14:24

用ETF存老本…四要三不

2019-12-09 23:44

財政部與公股事業簽訂團協 陳其邁：建立勞資和諧的起點

2019-12-09 14:33

美債需求熱 壓縮債券殖利率空間

2019-12-10 09:59

11月出口轉正 走出隧道

2019-12-10 00:16

還在買水貨小藍罐嗎？小心買到超標五倍的這個成分

2019-12-10 09:44

寶佳向東元遞橄欖枝 盼合作

2019-12-10 00:22

台達電11月合併營收226.74億元 月減2%

2019-12-09 17:27

5G毫米波發展今年不如預期 明年成長看高通

2019-12-09 13:48

陸5G手機搶AMOLED／聯詠明年挑戰雙高

2019-12-09 14:25

陸「去美化」再出招 台廠高階製造力受倚重

2019-12-09 23:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top